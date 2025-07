“Saúde que dá Prêmios”: solidariedade que salva vidas e ainda premia!

Moradores da Cecap II ganham TV e celulares ao colaborarem com a campanha da Santa Casa de Votuporanga, Saev Ambiental e TV Unifev.

A campanha “Saúde que dá Prêmios”, promovida pela Santa Casa de Votuporanga em parceria com a Saev Ambiental e a TV Unifev, vai muito além dos sorteios. Ela é, acima de tudo, um gesto de cuidado coletivo, onde cada contribuição se transforma em acolhimento, exames, medicamentos e, muitas vezes, em uma nova chance de vida.

Nesta edição, todos os ganhadores são do bairro Cecap II — e trazem histórias que reforçam o valor de colaborar. Sonia Aparecida Pelegrino Oliveira foi contemplada com uma TV e revelou que sua participação na campanha tem um significado profundo: “Um dos motivos [para participar] é que eu sei da dificuldade que a Santa Casa enfrenta. Eles precisam de ajuda e colaboração. Sempre que eu precisei do atendimento lá, fui muito bem recebida, muito bem assistida. É muito gratificante colaborar. A gente tem que contribuir mesmo, ajudar no que puder.”

Rafael Rocha Pereira, ganhador de um celular, também destacou a importância da solidariedade como forma de reconhecimento pelo atendimento que já recebeu: “Eu já passei por lá e fui bem atendido. Quero incentivar outras pessoas a ajudar, porque ocê também pode ganhar. Como eu, outro pode ser contemplado também.”

José Anesio Venturini emociona ao contar como sua vida foi salva graças à Santa Casa. Para ele, a campanha é mais que um gesto de solidariedade — é gratidão: “Ajudo há 15 anos. A gente ajuda a Santa Casa, e ela ajuda a gente também. Todas as vezes que fui lá, me atenderam com atenção, fizeram exames e descobriram o entupimento das minhas artérias. Me socorreram na hora. Tenho seis stents e estou vivo, graças a Deus. A Santa Casa, para mim, é uma mãe. Se eu estivesse em outro lugar, talvez eu nem estivesse mais aqui.”

Sobre a campanha

“Saúde que dá Prêmios” é uma campanha da Santa Casa de Votuporanga que visa arrecadar fundos para a Instituição através de doações feitas na conta de água dos moradores. Ao participar, os moradores concorrem a prêmios mensais, como TVs e celulares, e também contribuem para a manutenção dos serviços de saúde oferecidos pelo Hospital.

Para participar, os moradores podem entrar em contato com a Saev Ambiental pelo telefone 0800 770 19 50 e informar o endereço para que a doação seja incluída na conta de água. Além disso, a Santa Casa também oferece um telefone (17) 3405-9133, ramal 2378, para quem tiver dúvidas ou precisar de mais informações sobre a campanha.

A campanha “Saúde que dá Prêmios” é uma forma de a comunidade local auxiliar a Santa Casa de Votuporanga, garantindo que o Hospital continue oferecendo serviços de saúde de qualidade para a população. Ao mesmo tempo, a iniciativa oferece a oportunidade para os moradores ganharem prêmios e reconhece a importância da solidariedade na manutenção da saúde da cidade.