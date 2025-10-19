SAÚDE – 8º Concurso de Cartas do Hospital de Amor premia pacientes vencedoras

Com pacientes de Barretos, Fernandópolis, Jales, Palmas e Porto Velho

Da Redação

O Instituto Sociocultural do Hospital de Amor realizou, nesta quarta-feira, 15, no IRCAD Barretos, a cerimônia de premiação do 8º Concurso de Cartas – Próximo Destino: A Vitória. A iniciativa, realizada em parceria com a Azul Linhas Aéreas, celebra histórias de pacientes que enfrentaram o câncer de mama e aceitaram o desafio de transformar suas vivências em palavras numa carta.

O concurso, voltado a mulheres em tratamento há pelo menos dois anos no Hospital de Amor, teve como objetivo incentivar a escrita como forma de expressão e acolhimento, reforçando o vínculo entre pacientes e a instituição. Nesta edição, participaram mulheres atendidas nas unidades de Barretos (SP), Fernandópolis (SP), Jales (SP), Palmas (TO) e Porto Velho (RO).

A cerimônia foi aberta com uma apresentação especial do projeto Palhaços da Alegria, iniciativa do Instituto Sociocultural que utiliza a arte da palhaçaria para promover humanização e bem-estar nas unidades do hospital. Os integrantes apresentaram um esquete lúdico que desmistifica as fake news sobre a Campanha Outubro Rosa, reforçando a importância da informação e da prevenção.

O mastologista Dr. Idam de Oliveira Júnior destacou o compromisso permanente da instituição com a detecção precoce e o cuidado integral às pacientes. “O diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte. É uma doença tratável. Quanto mais falamos sobre o assunto e divulgamos informações confiáveis, mais vidas salvamos. A prevenção é o caminho mais curto para a vitória”, afirmou.

Representando o Hospital de Amor, a diretora institucional Patrícia Fontoura ressaltou a importância de parcerias com empresas e instituições privadas para realizar ações como essa e agradeceu à Azul pelo compromisso com o trabalho do hospital.

Pela Azul Linhas Aéreas, participaram Talita Nantes, gerente geral de Pessoas, e Alessandra Maria Ribeiro de Castro, gerente comercial da Azul Viagens. Talita ressaltou a sintonia entre os valores da companhia e o propósito do Hospital de Amor: “Apoiar esse concurso é uma iniciativa alinhada aos pilares da cultura Azul, que preza pelo respeito e pela valorização do ser humano. O Hospital de Amor traduz isso com excelência, e esse projeto é um retrato vivo desse cuidado com as pessoas”, disse.

As três vencedoras do concurso foram homenageadas e receberam, simbolicamente, suas premiações:

1º lugar: Rosaly Cristina C. dos Santos Borges (Rio Verde/GO) — Viagem para Natal (RN), com quatro diárias e passeios turísticos.

2º lugar: Idalina Aparecida Leite Palácios (Severínia/SP) — Viagem para Natal (RN), com hospedagem e passeio pela Praia de Pipa.

3º lugar: Teresa Marina Gonçalves Aziz (Olímpia/SP) — Viagem para Porto de Galinhas (PE), com quatro diárias e transfer inclusos.

Durante o evento, as participantes compartilharam trechos de suas cartas e emocionaram o público com relatos sobre fé, amor, dor e superação. As cartas premiadas estão à disposição no site.