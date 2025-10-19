Feira do livro reúne diversos títulos sobre doutrina espírita

Evento promovido pela Editora Didier neste domingo (19), em Votuporanga, com mais de 170 obras para todas as idades com descontos que chegam a 70%

@caroline_leidiane

Hoje, domingo (19), o dia será dedicado à leitura e ao conhecimento espiritual no Grupo Espírita Maria de Nazaré, em Votuporanga. A partir das 9h30 até o meio-dia, a Editora Didier promove a Feira do Livro, reunindo mais de 170 títulos com descontos que chegam a 70%.

A proposta é tornar as obras acessíveis, aproximando novos leitores da literatura espírita e incentivando a reflexão sobre o conhecimento espiritual.

A iniciativa, que nasce do departamento editorial do grupo, reafirma o compromisso da instituição com a divulgação da doutrina espírita. A feira reunirá as edições publicadas pela editora, que é um acervo construído ao longo de décadas de atuação voltada à difusão do pensamento espírita e de seus valores éticos e morais.

Um dos destaques do evento é a variedade de títulos. Entre romances, livros doutrinários e publicações infantis, a Didier busca oferecer uma leitura edificante e acessível a todas as idades. A ideia é alcançar crianças, jovens e adultos, fortalecendo o vínculo entre gerações por meio de histórias que inspiram aprendizado, fé e transformação interior.

Os descontos expressivos — de 50%, 60% e até 70% — reforçam o propósito de incentivar o hábito da leitura e atrair novos públicos. Além da iniciativa comercial, a feira se configura como um convite para que o público se aproxime da literatura espírita, capaz de dialogar com o leitor em suas dimensões emocional, moral e espiritual.

Para os organizadores, a experiência de ler ultrapassa o entretenimento. A leitura espírita é vista como um exercício meditativo de aprendizado, reflexão e libertação interior, capaz de conduzir o leitor a uma compreensão mais ampla da vida e de si mesmo.

Sobre a editora

A Editora Didier foi fundada em agosto de 1995 com o propósito de divulgar o Espiritismo por meio da publicação de livros dedicados à Doutrina. Desde então, mantém sua atuação pautada no compromisso com a difusão do conhecimento espiritual e na prática da solidariedade.

Todo o recurso arrecadado com as vendas das obras é destinado à manutenção das atividades de divulgação espírita e aos serviços assistenciais realizados pelo Grupo Espírita Maria de Nazaré e pelo Lar Beneficente Celina, instituições que compartilham o mesmo endereço da editora em Votuporanga.

SERVIÇO

Feira do Livro do Grupo Espírita Maria de Nazaré

Data: hoje (19), das 9h30 ao 12h

Local: rua Leonardo Commar, nº 3179 – Pozzobon

Entrada gratuita