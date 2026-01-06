São Paulo pretende fechar o elenco com mais três reforços 

Foco da diretoria atualmente tem sido em Allan, num zagueiro e também num jogador de beirada.

Com dois reforços anunciados (Danielzinho e Carlos Coronel) e mais um com pré-contrato (o lateral-direito Lucas Ramon, do Mirassol), a diretoria do São Paulo planeja a chegada de mais três reforços neste início de temporada: um zagueiro, um meio-campista e um atacante de beirada.

Hoje com Ferreira, Tapia e Lucca como opções de atacantes que atuam pelos lados, a diretoria sabe que será necessário qualificar o elenco com ao menos mais uma peça, já que Emiliano Rigoni deixou o clube após o fim do contrato, em dezembro. Assim, alguns nomes foram sondados nos últimos dias.

Ainda em dezembro, o atacante Breno Lopes, de 29 anos, ex-Palmeiras e que atuou nas duas últimas temporadas pelo Fortaleza, foi sondado pela diretoria para um empréstimo. O Leão do Pici, porém, só aceitava uma negociação em definitivo, e assim a fez com o Coritiba, por cerca de R$ 15 milhões.

Sem recursos para investir, o São Paulo tem buscado outras opções com perfil parecido, mas sem nenhum tipo de pressa. O Tricolor deve contar com os retornos de Calleri e Lucas Moura nos primeiros jogos de 2026 e tem ainda Luciano para compor o seu ataque.

Para as outras posições, o clube segue em conversas com o Flamengo pelo meio-campista Allan, que poderia chegar por empréstimo, e ainda quer um zagueiro. Gastón Ávila, que pertence ao Ajax, da Holanda, foi um dos alvos, mas as negociações esfriaram nos últimos dias e hoje estão paradas.

Internamente, há o entendimento de que a chegada de reforços para as três posições já poderia resolver as carências atuais do time. A aposentadoria de Oscar, que deve ser oficializada nos próximos dias, faz o clube olhar possíveis opções, mas a carência de meias no mercado tira o peso desta busca.

Como a janela só fecha em março, porém, há a expectativa de mais transformações no grupo de acordo com novas negociações de saída ou oportunidades que apareçam livres no mercado.

*Com informações do ge