Idoso desaparece após embarcar em ônibus com destino à capital 

Homem embarcou em Mira Estrela/SP rumo a capital paulista na última quinta-feira (1º). Filha diz que viu ele entrando no ônibus.

Um homem de 65 anos desapareceu na última quinta-feira (1º.jan) após embarcar em um ônibus em Mira Estrela/SP com destino a São Paulo/SP e não chegar ao destino.

Segundo informações, Valdir Marcelino mora na capital paulista e estava no interior desde o dia 19 de dezembro de 2025.

De acordo com o boletim de ocorrência, a filha de Valdir, Bruna dos Santos Marcelino, acompanhou o pai até a rodoviária de Mira Estrela e o viu entrar no ônibus, que saiu às 21h do terminal, com previsão de chegada para as 6h35 do dia seguinte. No entanto, até a última atualização desta reportagem, o idoso permanecia incomunicável.

Ao g1, Bruna, que também mora em São Paulo, contou que ela e Valdir foram a Mira Estrela para passar as festas de fim de ano com a família. Com a falta de notícias do pai, ela comunicou o desaparecimento à polícia e registrou um boletim de ocorrência.

Ainda de acordo com a filha, o idoso não possui celular e, há alguns anos, chegou a fazer tratamento para esquizofrenia, mas abandonou o acompanhamento médico. Bruna diz que a família não tem laudos recentes que comprovem a doença.

Ela relatou que a família faz esse tipo de viagem há anos e o pai sempre retornou sozinho para casa, sem que houvesse imprevistos.

A família tenta pistas do paradeiro do idoso. Quem tiver informações pode acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.

*Com informações do g1