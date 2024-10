CAV e Monte Azul abrem decisão da Copa Paulista neste sábado 

Primeira partida acontece neste sábado (5), às 15h, na Arena Plínio Marin; bilheterias abrem às 10h e os portões às 13h. A finalíssima ocorre no outro sábado (12), em local ainda não confirmado.

O Clube Atlético Votuporanguense e Monte Azul abrem a partir das 15h deste sábado (5.out), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, à final da Copa Paulista Sicredi 2024. A finalíssima ocorre no outro sábado, dia 12, em local ainda não confirmado.

A preparação do Pantera Alvinegro foi finalizada na tarde desta sexta-feira e o técnico Rogério Corrêa terá apenas dois desfalques: Gabriel Barbato e Reinaldo Júnior, expulsos na confusão pós-jogo que classificou o Pantera Alvinegro contra a Portuguesa na Toca. O CAV tem pendurado por cartões o zagueiro Luizão, que se tomar mais uma advertência ficará de fora da finalíssima.

Segundo a Federação Paulista de Futebol (FPF), as partidas que compõem a grande final terão transmissão ao vivo da TV Cultura, Record/R7/Playplus e YouTube Futebol Paulista.

Arbitragem escalada pela FPF

De acordo com a Federação Paulista de Futebol, o primeiro duelo da final ficará sob responsabilidade do árbitro Murilo Tarrega Victor, que assistido por Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Henrique Perinelli Oliveira; o 4º árbitro será Fagson Júnior dos Santos Silva e o 5º árbitro Diego Morelli de Oliveira.

Para o VAR, a FPF escalou Daiane Muniz dos Santos, que será assistida por Fabio Rogério Baesteiro e Thiago Luis Scarascati.

Ingressos

Para os torcedores que pretendem prestigiar CAV e Monte Azul na Arena Plínio Marin, neste sábado, às 15h, os ingressos já estão disponíveis. Os valores das entradas variam: Setor 1 (arquibancada coberta): R$ 30; Setor 2 (geral): R$ 15; e Setor 3 (visitante): R$ 15.

Além das bilheterias da Arena, que abrem às 10h, os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela internet no site Guichê Web ou em pontos de vendas espalhados por Votuporanga: Bar Seu Caneco (Rua Mato Grosso, 3.341), Auto Posto Flor de Lis (Avenida Dep. Aureo Ferreira, 849), PolySport (Rua Amazonas, 3.147), Polizeli Parafusos (Avenida Emílio Arroio Hernandes, 2.087) e Loja Victor`s Celulares Pacaembu (Avenida das Nações, 574).

CAV e Monte Azul lutam por vaga na Série D do Brasileirão

Votuporanguense e Monte Azul já tem um objetivo em 2025: a Série D do Campeonato Brasileiro. Os dois times sinalizaram que escolherão a quarta divisão nacional, caso conquistem a competição estadual. O campeão tem o direito de optar pela vaga na Série D ou na Copa do Brasil. O vice fica com a opção não escolhida.

O Pantera Alvinegro já conquistou a Copa Paulista em 2018, mas, na ocasião, optou pela vaga na Copa do Brasil. O time foi eliminado logo na primeira fase da competição nacional, na Arena Plínio Marin, ao perder em casa para o Ypiranga-RS.

Fundado em 2009, o Votuporanguense nunca disputou uma divisão do Campeonato Brasileiro. O Monte Azul, por sua vez, jamais participou de nenhuma competição nacional, em seus mais de 100 anos de história.

Votuporanguense e Monte Azul viveram os opostos no primeiro semestre de 2024. Enquanto a equipe de Votuporanga foi a campeã da Série A3 do Paulistão e subiu de divisão, o Azulão foi rebaixado na Série A2. Os times, portanto, ‘trocaram de andar’ para o estadual de 2025.

A SAF do Monte Azul é gerida por Emerson Sheik e o pai de Neymar. O AMA teve a melhor campanha no geral e, por este motivo, decidirá o título em casa. Contudo, ainda não sabe se terá o seu estádio para a decisão.

