São Paulo encerra longa preparação para a estreia, e Zubeldía ganha reforço na defesa

Equipe começa a sua caminhada no Brasileirão neste sábado, contra o Sport, no Morumbis.

O elenco do São Paulo encerrou na manhã desta sexta-feira a longa preparação que teve para estreia da equipe no Campeonato Brasileiro – sábado, às 18h30, contra o Sport, no Morumbis. Foram 18 dias sem jogos desde a eliminação na semifinal do Paulistão.

O zagueiro Ferraresi, que fez jogos com a seleção da Venezuela nas Eliminatórias, juntou-se ao elenco na atividade desta manhã. A tendência é de que fique no banco de reservas no jogo deste sábado.

Para a partida, o técnico Luis Zubeldía não contará com o meia Lucas Moura, que trata dores no joelho e já comunicou o torcedor que perderá também a estreia na Conmebol Libertadores.

O camisa 7 tem realizado tratamento individualizado no CT da Barra Funda por conta de um trauma que sofreu no joelho direito na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, na semifinal do Paulistão.

O time da estreia pode ter Rafael; Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Luiz Gustavo e Alisson; Oscar, Luciano e Lucas Ferreira (Matheus Alves); Calleri.

