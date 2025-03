PSB de Votuporanga realiza congresso municipal neste sábado 

Evento ocorre das 9h às 13h, na Câmara Municipal, e elegerá o diretório municipal, Conselho de Ética e Fidelidade Partidária e o Conselho Fiscal.

O PSB (Partido Socialista Brasileiro) de Votuporanga/SP realiza neste sábado (29.mar), das 9h às 13h, na Câmara Municipal, o Congresso Municipal onde serão eleitos o diretório municipal, Conselho de Ética e Fidelidade Partidária e o Conselho Fiscal.

Os procedimentos são exigências da direção nacional do partido, em especial nas cidades que contam com comissão provisória, caso de Votuporanga.

O congresso municipal elegerá o diretório com no mínimo 11 membros titulares e mais 1/3 de suplentes, além do conselho de ética e fidelidade partidária e conselho fiscal, ambos contarão com três membros titulares e três suplentes.

A Comissão Provisória do PSB de Votuporanga é composta por Paulo Laurindo Junior, Ana Paula Navarrete Munhoz, Bruno Soares da Costa, Rodrigo Elias de Souza, Jurandir Benedito da Silva, Leonardo Barboza Laurindo e Marcia Cristina Passos e conta com mais de 300 filiados no município, que são convidados a participar do congresso.

O PSB esteve nas duas eleições apoiando o prefeito Jorge Seba (PSD), sendo que no primeiro mandato o então vereador Jura foi vice-líder do governo na Câmara, e na reeleição, participou efetivamente da campanha.

O PSB tem como referência lideranças como Geraldo Alckimin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Industria, Comércio e Serviços; Marcio França, ex-governador de São Paulo e atual Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; o prefeito de Recife/PE, João Campos; e a deputada federal Tabata Amaral.

