São Paulo chega a Montevidéu para o primeiro confronto contra o Nacional-URU 

Tricolor inicia disputa de vaga nas quartas de final da Libertadores na quinta-feira, fora de casa.

O São Paulo chegou a Montevidéu na noite desta terça-feira para o confronto contra o Nacional-URU, pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores – a partida será disputada nesta quinta-feira, às 19h, no Gran Parque Central.

Depois de escalar reservas no jogo contra o Atlético-GO, no domingo, o técnico Luis Zubeldía deve voltar a montar o time que se firmou como titular nas últimas semanas.

A escalação provável tem Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri.

O elenco ainda fará mais um treino em Montevidéu, ainda nesta quarta-feira, véspera da partida das oitavas. O trabalho será no CT do atacante Luis Suárez, em Canelones.

Segundo o site Arquibancada Tricolor, Igor Vinícius (prevenção de lesão), Galoppo (dores no pé) e Erick (com problemas médicos) são desfalques para o jogo. Juan, que será liberado para jogar no Göztepe, da Turquia, também não viajou.

Para essa fase da Libertadores, todos os cartões amarelos foram zerados. O clube também inscreveu três jogadores que não participaram da fase de grupos: os volantes Marcos Antônio e Liziero, além do zagueiro Igão.

A partida está marcada para as 19h de quinta no estádio Parque Central. A volta, no Morumbis, é no dia 22, no mesmo horário.

