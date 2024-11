Paulistão A3: Araçatuba sobe após Bragantino II desistir

Dois times serão beneficiados e herdarão vagas nas divisões superiores.

O Red Bull Bragantino II abriu mão de disputar a Série A3 do Campeonato Paulista de 2025 e, com isso, a vaga será herdada pelo XV de Jaú.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) oficializou nesta quarta-feira (6.nov) o pedido de licença do clube de todos os torneios pelo período de dois anos. A tendência é de que a equipe seja extinta.

Diante da desistência, a vaga aberta ficará com o Galo da Comarca, terceiro colocado na Série A4 do estadual nesta temporada, e que completa 100 anos neste mês de novembro.

A mudança no terceiro nível estadual gera uma espécie de “efeito cascata” e, com o “acesso” do XV, surge também uma nova vaga na Série A4. Esta será ocupada pelo Araçatuba, que foi o terceiro colocado na Bezinha deste ano.

A promoção à divisão superior foi anunciada – e comemorada – pelo presidente do XV de Jaú, Ademir Paiva, o Careca, nas redes sociais do clube: “O Esporte Clube XV de Novembro de Jaú está na Série A3 de 2025. Um clube desistiu da competição e, por mérito por ser o terceiro colocado na Série A4, o XV disputará a A3 de 2025. Recebemos a notícia, estive na federação falando com o Reinaldo (Carneiro Bastos, presidente da FPF) na terça-feira sobre isso e hoje recebemos a notícia”, disse.

Dentro de campo, o XV decepcionou a torcida mais uma vez: no ano de seu centenário, o Galo da Comarca foi eliminado na semifinal da Série A4 diante de mais de oito mil torcedores. O clube havia arrancado um empate fora de casa, contra o Rio Branco, mas perdeu por 3 a 0 no Zezinho Magalhães e, na ocasião, deu adeus ao sonho do acesso.

Agora, com a conquista fora de campo, a equipe retorna ao terceiro nível estadual após 13 anos.

Salto duplo

De volta ao futebol profissional após quatro anos de afastamento, o Araçatuba retomou as atividades na quinta e última divisão estadual. O clube bateu recordes de público na competição, mas não conquistou o acesso em campo ao ser eliminado pelo Colorado Caieiras.

Com a terceira colocação – e a ascensão do XV para a A3 -, no entanto, o Canário herdará a vaga na Série A4 do ano que vem.

*Com informações do ge

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3