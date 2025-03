São Paulo ameaça boicote ao Paulistão em 2026 e pede exclusão de árbitro do clássico 

Em ofício à Federação Paulista de Futebol, Tricolor expõe série de insatisfações em relação à arbitragem da derrota por 1 a 0 para o Palmeiras.

O São Paulo ameaça não usar seus principais jogadores no Campeonato Paulista de 2026. Insatisfeito com a atuação da arbitragem no clássico contra o Palmeiras, na semifinal da última segunda-feira, o Tricolor enviou um ofício à Federação Paulista de Futebol nesta terça.

No documento, o São Paulo pede a exclusão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza do quatro de árbitros da FPF e diz que vai analisar como vai se portar em relação ao Campeonato Paulista de 2026. O Tricolor cogita a possibilidade de não utilizar força máxima na competição.

As principais reclamações do São Paulo, no ofício, são sobre a arbitragem, o VAR e a Federação Paulista de Futebol. O clube também ficou muito incomodado com a declaração de Reinaldo Carneiro Bastos, que, em entrevista coletiva nesta terça-feira, disse que o goleiro Rafael poderia ter evitado o pênalti sofrido por Vitor Roque “se ele chuta para a frente” a bola.

As reclamações do São Paulo não são somente sobre o lance do pênalti. No ofício, o Tricolor critica a postura da arbitragem na condução do clássico e na marcação de outras faltas, relembrando, inclusive, que Flávio Rodrigues de Souza havia sido afastado pela CBF de seu quadro de árbitros em 2024 por causa de um erro na partida entre Vitória e Fluminense, pelo Brasileirão. À época, ele ficou quatro rodadas longe dos jogos.

Na visão do São Paulo, a Federação Paulista de Futebol se omitiu em relação ao episódio do clássico da última segunda-feira.

O Tricolor, diante dos episódios da semifinal, cogita, portanto, não usar o que tiver de melhor durante o Campeonato Paulista de 2026.

*Com informações do ge