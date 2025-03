Funfarme e Prefeitura de Rio Preto oferecem exames gratuitos em 9 pontos da cidade no Dia Mundial do Rim

Das 9h às 15h, serão realizados exames gratuitos de urina, testes de glicemia, medição do índice de massa corporal e aferição da pressão arterial.

A Funfarme, fundação mantenedora do Hospital de Base (HB) e do Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braile (HM), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto, realiza nesta quinta-feira (13), uma campanha com exames gratuitos em 9 pontos da cidade para celebrar o Dia Mundial do Rim. Das 9h às 15h, serão realizados exames gratuitos de urina, testes de glicemia, medição do índice de massa corporal e aferição da pressão arterial.

Os rins são órgãos do sistema urinário cuja função é filtrar o sangue, removendo as toxinas, água e diversas outras substâncias do corpo. Os rins também produzem hormônios responsáveis pelo controle da pressão arterial, do metabolismo ósseo e da produção de glóbulos vermelhos. Desta forma, a perda de função renal leva a uma série de problemas como pressão alta, anemia, retenção de líquidos, ureia, creatinina, potássio e ácidos, entre outros.

Anualmente, a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) coordena no Brasil a Campanha do Dia Mundial do Rim, que tem como objetivo disseminar informações sobre as doenças renais, com foco na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado. Pensando nisso, especialmente em 2025, a SBN fornecerá 10 mil testes de creatinina para todo o Brasil, com resultado instantâneo, para a população que participar da campanha. Em Rio Preto, esses testes serão realizados no Poupatempo.

“A campanha mundial do Dia do Rim tem o objetivo de alertar milhões de pessoas que possuem alguma doença renal e não sabem, pois a maioria delas evolui de forma assintomática e silenciosa, tendo apenas em sua fase tardia alguma manifestação. É necessário para a realização do diagnóstico precoce, dosar a creatinina e realizar exame de urina para que essa doença seja tratada adequadamente”, afirma o Dr. Horácio Ramalho, médico nefrologista do Hospital de Base e um dos idealizadores da campanha.

Dia Mundial do Rim – ações em Rio Preto

Durante o evento, profissionais de saúde do HB, alunos e docentes dos cursos de enfermagem da Famerp, Unip, Unirp, Uniterp e Unilago irão realizar testes de glicemia e urina, além de aferir a pressão e medir o índice de massa corporal da população gratuitamente, das 9h às 15h, no Hospital de Base (HB), Hemocentro de Rio Preto, Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braile, Poupatempo (em frente ao Mercadão Municipal), Centro Médico de Especialidades (Plaza Avenida Shopping), Shopping Prefeito Antônio Figueiredo de Oliveira (Shopping HB), UBS Caic Cristo Rei, UBS Luz da Esperança e UPA Tangará.

Pessoas com alguma das característica de risco no desenvolvimento de doenças renais, como: idade acima dos 60 anos, histórico familiar de doenças renais, infecções urinárias de repetição, cálculos renais, diabetes, fumantes, obesos, hipertensos ou que tenham doenças cardiovasculares, devem procurar saber se possuem doença renal.

“O exame de sangue analisa os níveis de creatinina, substância produzida pelos músculos e que em alta concentração no sangue indica problema nos rins. Já o exame de urina detecta a presença de proteína, responsável por diversas funções no organismo, e quando encontrada na urina, indica alterações da função renal. É importante sempre destacar também que o diagnóstico precoce aumenta as chances de controle dos sintomas e previne a progressão da doença”, explica Dr. João Fernando Picollo, médico nefrologista do Hospital de Base.

“Todas as pessoas que apresentarem alterações nos exames serão encaminhadas para a UBS mais próxima de sua residência para uma avaliação mais detalhada e, se necessário, o paciente será encaminhado para o nefrologista, explica a enfermeira Rita Helu Ribeiro, professora de Enfermagem da Famerp e coordenadora do Programa de Aprimoramento da Funfarme/ Famerp.

Redes sociais e iluminação especial

Ao longo do mês de março serão publicados vídeos nas redes sociais do HB, com orientações de médicos especialistas reforçando a importância de cuidar da saúde dos rins. As fachadas do HB e do Palácio das Águas vão receber iluminação especial azul, vermelha e amarela, cores da campanha.

Doença renal causa morte de 50 mil pessoas anualmente

Neste ano, a campanha promovida pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) tem o tema “Seus rins estão ok? Faça exame de creatinina para saber”, campanha de saúde inclusiva pela equidade no acesso ao diagnóstico e tratamento no Brasil, já que se estima que no país, cerca de 50 mil pessoas por ano com doença renal morrem precocemente antes de ter acesso à diálise ou ao transplante.

Em geral, nos estágios iniciais, a doença renal é silenciosa, ou seja, não há sintomas e, por isso, o diagnóstico pode ocorrer tardiamente, quando o funcionamento dos rins já está bastante comprometido. A SBN estima que cerca de 10% da população brasileira possui doença renal crônica (DRC). Na região de Rio Preto, que conta com mais de 100 municípios e uma população com mais de 2 milhões de habitantes, a estimativa é de que cerca de 200 mil pessoas tenham DRC.

“A doença renal crônica consiste em perda progressiva e irreversível da função dos rins, ela é causada mais frequentemente por doenças como diabete (açúcar no sangue) e hipertensão arterial (pressão alta). Em casos de perda severa da função dos rins, esse tem que ser substituído por meio de diálise (diálise peritoneal ou hemodiálise) ou transplante renal. A importância da campanha é diagnosticar os casos precocemente e com o tratamento evitar a necessidade de realização de diálise ”, explica a Dra. Fernanda Salomão Gorayeb Polacchini, médica nefrologista e responsável pelo serviço de hemodiálise do Hospital de Base.