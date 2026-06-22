Santos se reapresenta com elenco cheio e apenas Neymar fora 

Craque é único representante do clube na Copa do Mundo; jogadores tiveram 21 dias de férias.

Após 21 dias de férias, o elenco do Santos se reapresenta ainda nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé. A ausência deve ser o meia-atacante Neymar, único jogador do grupo que está na disputa da Copa do Mundo.

A ideia inicial era que os atletas realizassem trabalhos no CT Rei Pelé até o fim de junho. Já nas primeiras semanas de julho, o Santos deveria realizar uma intertemporada em Portugal, antes de retornar ao Brasil para a sequência da temporada.

Contudo, a disputa do playoff da Copa Sul-Americana e a possibilidade de antecipação da partida contra o Botafogo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, inviabilizaram a viagem do clube.

Sem a opção da intertemporada em Portugal, existe a possibilidade de o Santos realizar amistosos dentro do Brasil como preparação para o restante da temporada. Contudo, ainda não há uma decisão sobre isso.

O técnico Cuca terá cerca de um mês para trabalhar com o elenco antes do próximo compromisso da equipe. Desde que chegou ao clube, o treinador não havia conseguido um período tão longo somente para treinos.

A ideia da comissão técnica é poder, principalmente, melhorar a parte física dos jogadores. Há um entendimento de que o pouco tempo de pré-temporada e a grande sequência de jogos no primeiro semestre prejudicaram este ponto.

Além disso, Cuca também quer aprimorar questões técnicas e táticas, como variações, posicionamento e adaptação de jogadores a outras funções. Antes da pausa na temporada, por exemplo, o técnico já vinha tentando adaptar Miguelito e Robinho Jr. Para atuar como meias armadores.

Um terceiro ponto é a possibilidade de esvaziar o departamento médico. Antes das férias, Cuca já não podia contar com os meias Gabriel Menino e João Schmidt, além do meia-atacante Thaciano, lesionados. A expectativa é de que o trio já possa treinar com o restante do elenco ainda nesta segunda-feira.

*Com informações do ge