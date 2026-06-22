Mulher morre ao ser esfaqueada nas costas em bar e suspeito é preso após ser encontrado escondido em lona 

Maria Roziana Sampaio da Silva de 35 anos chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos em Santa Adélia/SP. Suspeito foi preso em flagrante e alegou à polícia não se lembrar do que aconteceu.

Uma mulher morreu após ser esfaqueada durante uma festa em um bar de Santa Adélia/SP, na madrugada do último sábado (21.jun). O suspeito do crime, de 40 anos, foi preso em flagrante horas depois escondido em uma lona em uma casa.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Maria Roziana Sampaio da Silva, de 35 anos, participava de um evento, quando se envolveu em uma discussão com o suspeito, de 33.

Testemunhas disseram à polícia que o suspeito apresentava sinais de embriaguez e já havia se desentendido com outras pessoas que estavam no local antes de iniciar uma discussão com Maria.

Ainda segundo o registro policial, durante a confusão, o homem teria dado um tapa na vítima. Familiares e frequentadores do estabelecimento intervieram e conseguiram separar a dupla.

Após a discussão, o suspeito deixou o local e retornou depois com uma faca. O homem esfaqueou Maria nas costas. Em seguida, fugiu do bar.

A mulher foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Santa Adélia, mas não resistiu aos ferimentos. Após o crime, a Polícia Militar encontrou o suspeito escondido embaixo da lona, nos fundos de uma casa.

Questionado pelos policiais, o suspeito afirmou que não se lembrava do que tinha acontecido e disse apenas que esteve em um bar e que poderia ter sido agredido.

Ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e levado à delegacia. A motivação do crime é investigada.

*Com informações do g1