Santos fatura R$ 7 milhões em classificações e vai usar dinheiro para resolver dívidas com elenco 

Premiações por vagas nas oitavas da Sul-Americana e nas quartas da Copa do Brasil serão utilizadas para amenizar dívidas no direito de imagem.

O Santos obteve vitórias esportivas e financeiras neste reinício de temporada. Com as classificações às oitavas de final da Sul-Americana e às quartas da Copa do Brasil, esta última obtida com vitória por 1 a 0 sobre o Remo, na noite desta terça-feira, o clube faturou pouco mais de R$ 7 milhões com premiações em pouco mais de uma semana.

O dinheiro será utilizado pela diretoria para amenizar a dívida com o elenco no direito de imagem. São dois meses de atraso com os atletas.

O clube tem mais de R$ 1 bilhão de dívida e busca novos recursos para aliviar os sérios problemas financeiros. As premiações, portanto, servem para ajudar no fluxo de caixa e evitar problemas ainda maiores.

Com a vaga nas quartas da Copa do Brasil, o Santos somou R$ 9 milhões de premiação na competição nacional.

A vaga na semifinal dobrará o bônus santista: são R$ 9 milhões somente por um lugar entre os quatro melhores do torneio.

O adversário só será conhecido em sorteio a ser realizado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Além do Santos, apenas o Atlético-MG assegurou vaga nas quartas de final.

Por outro lado, a classificação para as oitavas da Sul-Americana valeu 600 mil dólares, pouco mais de R$ 3 milhões, e a equipe tem jogo já na próxima semana.

O Santos inicia a briga por um lugar nas quartas contra o Macará, do Equador, no dia 13, às 19h, na Vila Belmiro.

A vaga entre os oito melhores do torneio continental, que será decidida no dia 20, em Ambato, no Equador, renderá um bônus de US$700 mil, pouco mais de R$ 3,5 milhões.

*Com informações do ge