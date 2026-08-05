Falece Luiz José dos Santos, aos 84 anos 

Faleceu na noite desta terça-feira (4.ago), o lavrador aposentado, Luiz José dos Santos, aos 84 anos – tradicional morador do bairro Estela Park, em Votuporanga/SP.

Sr. Luiz deixou a esposa Ana Balduína dos Santos e os filhos: Luiz Antônio dos Santos, Sônia Aparecida dos Santos, José Roberto dos Santos e Benedito José dos Santos; além de netos; demais familiares e vasto círculo de amizade.

Seu sepultamento ocorreu às 16h, nesta quarta-feira (5), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.