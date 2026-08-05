Ideia: 35,3% dos eleitores confiam nas urnas eletrônicas; 24,3% desconfiam 

Maioria dos eleitores do petista confia muito nas urnas eletrônicas, enquanto 41,6% da base de Flávio Bolsonaro afirma não confiar no sistema de votação.

A pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta quarta-feira (5.ago), mostra o cenário sobre a confiança nas urnas eletrônicas no país. Enquanto 35,3% dos entrevistados afirmam confiar muito no sistema e 22,2% confiam pouco, uma parcela de 24,3% declara não confiar no modelo de votação.

A polarização fica mais evidente no cruzamento por intenção de voto: 56,5% dos eleitores de Lula confiam muito nas urnas, contrastando com a base de Flávio Bolsonaro, grupo no qual 41,6% dizem não confiar no equipamento.

Cenário presidencial

No cenário estimulado principal para o Palácio do Planalto, Lula lidera com 43% das intenções de voto no primeiro turno. O senador Flávio Bolsonaro aparece com 35%, consolidando a polarização nacional. Em seguida, distante dos dois primeiros, surgem Ronaldo Caiado com 5,7%, Renan Santos com 4,7% e Romeu Zema com 2,6%.

Em uma eventual disputa direta de segundo turno, o atual presidente aparece numericamente à frente de seu principal adversário. Lula registra 48,5% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro alcança 43%. Os votos brancos e nulos somam 4%, e 4,5% dos entrevistados afirmam não saber em quem votar.

Rejeição e avaliação do governo

A rejeição aos dois principais candidatos apresenta índices semelhantes na pesquisa de múltiplas respostas. Flávio Bolsonaro tem 48% de eleitores que afirmam não votar nele de jeito nenhum. Já o petista anota 47,4% no mesmo indicador, seguidos por Romeu Zema (14,6%) e Ronaldo Caiado (13,9%).

Sobre a gestão do Executivo federal, os números mostram o eleitorado altamente dividido no momento. O governo anota 36,6% de avaliação ótima ou boa. Por outro lado, 37% consideram a administração ruim ou péssima. Aqueles que avaliam o governo como regular representam 24% de toda a amostra.

Metodologia do levantamento

A pesquisa do instituto Ideia, encomendada pelo Meio, ouviu 1.500 eleitores por telefone entre os dias 31 de julho e 3 de agosto de 2026. A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está devidamente registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04579/2026.

*Com informações da Band