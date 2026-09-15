Santa Casa recebe 150 mantas para pacientes da Unidade de Diálise

Campanha promovida pela Igreja Amor e Família arrecadou cobertores que serão destinados a pacientes em situação de maior vulnerabilidade social.

A Santa Casa de Votuporanga recebeu, na tarde da última sexta-feira, 150 mantas que vão levar mais conforto e calor aos pacientes da Unidade de Diálise. As cobertas foram arrecadadas em uma campanha de solidariedade organizada pelo Ministério de Empreendedorismo da Igreja Amor e Família, com o apoio de empresários, voluntários e moradores da cidade, e serão destinadas aos pacientes em situação de maior vulnerabilidade, que enfrentam o frio durante as longas horas de tratamento e também dentro de casa.

O gesto nasceu de uma cena simples, como conta o Pr. Fábio Previato, um dos líderes da campanha. Em uma manhã de frio intenso, ele estava em casa quando a ideia apareceu. “Veio a vontade de ajudar o próximo. Vi uma propaganda de manta e falei: é isso, vamos arrecadar mantas para doar”, relembra.

A partir daí, a arrecadação ganhou força e também recebeu contribuições por Pix. O resultado foi um volume maior do que o esperado, que vai aquecer não só os pacientes da Santa Casa, mas também outras instituições da região.

Para quem vive a rotina da diálise, a doação tem um significado que vai além do frio. Pacientes passam horas conectados às máquinas, muitos em situação de fragilidade e com poucos recursos. Por isso, cada item de conforto faz diferença.

Quem conhece essa realidade de perto é o técnico de enfermagem José Gomes Vilela, que atua na própria Unidade de Diálise e também integrou o grupo responsável pela campanha. Durante a escolha das instituições que receberiam as mantas, ele preferiu ficar em silêncio. “Eu sabia da necessidade dos pacientes e não queria tomar a frente para pedir. Resolvi deixar a vida seguir o fluxo”, conta.

A emoção veio depois, em uma ligação. “Quando me disseram que a Unidade de Diálise da Santa Casa seria uma das beneficiadas, não teve preço. Fazer o bem não tem preço”, afirma.

A assistente social da unidade, Ane Garcia, explica por que doações como essa são tão importantes. “Elas contribuem para o bem-estar, o conforto e a qualidade de vida dos pacientes durante o tratamento. As mantas ajudam a mantê-los aquecidos nas sessões e também em suas casas”, destaca.

Ela lembra ainda que parte dos pacientes atendidos na diálise vive em situação de vulnerabilidade socioeconômica e já recebe acompanhamento do Serviço Social, com orientações e encaminhamentos para a rede de apoio e benefícios sociais. “Gestos como esse somam a esse cuidado e mostram que a comunidade está junto de quem mais precisa”, completa.

Para a Santa Casa, receber essa demonstração de solidariedade reforça uma corrente do bem que não para de crescer. O carinho de cada doador chega na forma de uma manta, mas o que aquece de verdade é saber que ninguém enfrenta o frio sozinho.