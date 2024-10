Santa Casa realiza 2° Encontro de Cuidados Paliativos

O evento, que durou toda a manhã no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, foi aberto ao público e voltado para os profissionais de Saúde de Votuporanga e região.

Na última sexta-feira (4.out), a Santa Casa de Votuporanga promoveu o 2° Encontro de Cuidados Paliativos, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. O evento, que durou toda a manhã, foi aberto ao público e voltado para os profissionais de Saúde de Votuporanga e região.

“Este evento é de extrema importância, pois nos permite refletir e fortalecer um serviço essencial que oferece mais que assistência médica: oferece cuidado, dignidade e conforto para pacientes e familiares em momentos delicados”, explicou o provedor da Santa Casa, Amaro Rodero.

Entre os temas estavam: Conceitos básicos dos cuidados paliativos, com a enfermeira Tamilles Cezari; Os serviços prestados pela Santa Casa, com a Dra. Paula Capeletto; Rede de apoio à desospitalização, com a psicóloga Maria Augusta Rosa; A fase final de vida, com a Dra. Raquel Sousa; E a limitação e retirada do suporte avançado de vida, com o Dr. Lucas Sperandio.

Há dois anos, Santa Casa está dedicada a promover a qualidade de vida, aliviando o sofrimento e garantindo uma atenção integral ao paciente. “Estar aqui, compartilhando conhecimento sobre cuidados paliativos com mais 300 pessoas, é um presente”, agradeceu a Coordenadora da Equipe de Cuidados Paliativos da Santa Casa e palestrante, Dra. Paula Capeletto.

“Sabemos que os desafios dos cuidados paliativos são grandes, mas o impacto positivo que causamos na vida dos pacientes e de suas famílias é incalculável”, finalizou o provedor.

