Elenco tira folga, e São Paulo terá tempo para recuperar Ferreira 

Após a derrota para o Cuiabá, no sábado, pelo Brasileiro, o elenco do São Paulo ganhou três dias de folga neste início de Data Fifa. O período sem jogos também será aliado na recuperação de Ferreira, que se machucou há quase dois meses, em clássico contra o Palmeiras.

Havia a expectativa de que o atacante, com uma lesão na perna esquerda, pudesse ter sido relacionado para o jogo na Arena Pantanal, mas ele não viajou.

Com 10 dias até a próxima partida, contra o Vasco, dia 16, às 21h45, em Campinas, essa possibilidade se torna maior – até por se aproximar da previsão inicial de recuperação, de dois meses.

Os jogadores tricolores voltam aos treinos na quarta-feira à tarde.

Para o jogo contra o Vasco, o técnico Luis Zubeldía terá os desfalques certos de Arboleda e André Silva, suspensos. Calleri e Alan Franco, que cumpriram suspensão no sábado, podem voltar à equipe.

Com 47 pontos, o São Paulo é o quinto colocado no Brasileiro, quatro prontos atrás do Flamengo, que fecha o G-4.

*Com informações do ge

