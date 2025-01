Santa Casa de Votuporanga reativa atendimento em Neurocirurgia 

Equipe especializada começa a atender no dia 3 de fevereiro, garantindo assistência ágil e qualificada aos pacientes.

A Santa Casa de Votuporanga deu um passo significativo para a expansão dos serviços médicos ao reativar os atendimentos em neurocirurgia. A solenidade ocorreu nesta sexta-feira (31.jan), no Espaço Unifev Saúde, e marcou não apenas a retomada do setor, mas também a apresentação da equipe especializada que atuará na instituição.

O evento foi prestigiado por autoridades públicas, como o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSD), o presidente da Câmara, Daniel David (MDB), o deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos), entre outras lideranças regionais.

Com essa reestruturação, pacientes que sofrem com casos urgentes, como traumatismos cranianos e lesões na coluna, terão acesso rápido ao atendimento na Santa Casa de Votuporanga, sem necessidade de deslocamento para centros de referência mais distantes, como por exemplo, São José do Rio Preto/SP.

O serviço será coordenado pelo neurocirurgião Dr. Luiz Antônio Teixeira Castelan, formado pela Universidade Federal Fluminense e especializado em Neurocirurgia pelo Hospital de Base da FAMERP. Ao lado dos doutores Isabela Pinho Tigre Maia, Humberto Lucio Barbosa e Renan Binatti, ele reforça o compromisso com uma assistência médica ágil e humanizada.

“O tempo é um fator determinante no sucesso do tratamento. Com o serviço funcionando na Santa Casa, poderemos agilizar os atendimentos e reduzir a necessidade de transferências, garantindo um prognóstico melhor para os pacientes”, destaca Dr. Castelan.

A iniciativa representa um avanço significativo para a população da região, que passa a contar com um suporte mais eficiente em casos críticos. “Nosso principal objetivo é oferecer uma resposta rápida e qualificada para as urgências e emergências neurológicas, permitindo que os pacientes recebam o melhor cuidado possível”, reforça o especialista.

Para as famílias, a reativação do serviço traz não apenas segurança médica, mas também o conforto de poder acompanhar seus entes queridos de perto, sem a necessidade de deslocamentos longos e desgastantes. “A proximidade da família durante o tratamento tem um impacto muito positivo na recuperação dos pacientes”, pontua Castelan.

Natural do Espírito Santo, o médico já possuía uma ligação com a região devido à sua especialização em São José do Rio Preto. Ao aceitar o desafio de fortalecer o setor de neurocirurgia da Santa Casa, optou por se mudar para Votuporanga, motivado pela oportunidade de transformar a realidade da saúde local.

Segundo ele, o foco inicial é garantir um atendimento emergencial eficiente, com a perspectiva de, no futuro, ampliar a estrutura para incluir procedimentos eletivos. “Nosso objetivo é também reduzir a fila de espera para cirurgias que hoje são muito demandadas”, projeta.

Para Amaro Rodero, provedor da Santa Casa de Votuporanga, a retomada dos atendimentos em neurocirurgia é um marco para a Santa Casa e toda região: “Estamos extremamente orgulhosos em oferecer esse serviço essencial, que permitirá salvar vidas e proporcionar mais qualidade no atendimento de urgências neurológicas. Esse avanço reforça nosso compromisso com a saúde da população, garantindo que os pacientes tenham acesso ao tratamento necessário sem precisar se deslocar para outras cidades, salvando mais vidas. Seguimos trabalhando incansavelmente para fortalecer cada vez mais a estrutura da Santa Casa e oferecer um serviço de saúde cada vez melhor para nossa comunidade”.

Os atendimentos terão início em 3 de fevereiro de 2025, representando um marco na assistência médica de Votuporanga e consolidando o compromisso da Santa Casa com a inovação e a qualidade na saúde.