Observatório do CadÚnico e Plataforma CECAD fortalecem o cuidado com as famílias atendidas pela assistência social em Votuporanga 

Ferramentas do Governo Federal impulsionam atualização cadastral, busca ativa e ampliação do acesso a benefícios e serviços socioassistenciais.

O trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Assistência Social e Desenvolvimento Social, tem avançado na qualificação das políticas públicas com o uso do Observatório do CadÚnico e da Plataforma CECAD, ferramentas do Governo Federal do Brasil. Com investimentos do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) e do Procad-SUAS, aliados a recursos municipais, o município estruturou equipes, adquiriu equipamentos e intensificou ações de atualização e regularização cadastral, além de reforçar estratégias de busca ativa.

Como resultado, o Cadastro Único atingiu uma das melhores metas dos últimos anos: a Taxa de Atualização Cadastral alcançou 90%, equiparando-se ao índice nacional. O indicador demonstra que as famílias estão sendo identificadas, acompanhadas e incluídas nas políticas públicas de forma mais efetiva.

Os dados apontam ainda redução significativa dos índices de pobreza no município, passando de 3.905 para 1.261 famílias nessa condição. Atualmente, Votuporanga conta com 12.311 famílias cadastradas no CadÚnico, garantindo maior confiabilidade para o planejamento das ações.

Entre as famílias cadastradas, 5.754 possuem crianças e adolescentes, reforçando a necessidade contínua de serviços de convivência, proteção e garantia de direitos. O levantamento também identifica 112 famílias com estrangeiros, que demandam atenção para acolhida, identificação e integração.

Em relação à renda e à proteção social, 27,7% das famílias recebem Bolsa Família (3.410 famílias) e 35,8% recebem aposentadoria, pensão ou Benefício de Prestação Continuada – BPC (4.407 famílias). Entre as pessoas cadastradas, a maioria se autodeclara branca (17.386) e negra (10.440).

Outro dado relevante aponta que 34,6% das famílias possuem pessoas com deficiência, sendo que 1.978 necessitam de cuidados permanentes, condição que impacta diretamente na inserção no mercado de trabalho e amplia a demanda por acompanhamento e benefícios. Entre o público acompanhado, há predominância de ensino fundamental incompleto, o que reforça a atenção para a garantia de direitos e inclusão social. Ainda assim, 52,9% exercem atividade profissional, majoritariamente com carteira assinada.

As informações extraídas das plataformas federais têm sido fundamentais para aprimorar o trabalho das unidades da assistência social, orientando o planejamento, o acompanhamento familiar e o desenvolvimento de políticas públicas de forma participativa e baseada em evidências.

A secretária da Assistência Social e Desenvolvimento Social, Meire Azevedo, destaca a importância da qualificação das informações: “Os dados atualizados permitem direcionar melhor as ações, ampliar o acesso aos benefícios e fortalecer o acompanhamento das famílias atendidas”.