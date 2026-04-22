Paulinho não treina, mas pode voltar ao Palmeiras contra a Jacuipense 

Atacante tem chance de ser relacionado após nove meses de recuperação de cirurgia na perna direita.

Paulinho não treinou com o elenco do Palmeiras nesta terça-feira, em mais um dia de preparação para o jogo contra a Jacuipense, que será disputado nesta quinta-feira, às 19h30, em São Paulo. Apesar disso, o retorno aos gramados está próximo.

O atacante seguiu, nesta terça-feira, cronograma individualizado na parte interna do centro de excelência. Há uma boa possibilidade de o camisa 10 ser relacionado para a estreia do Verdão na Copa do Brasil.

Paulinho está fora de ação desde julho do ano passado. O último jogo dele com a camisa do Palmeiras foi na Copa do Mundo de Clubes, contra o Chelsea, que terminou com derrota e eliminação nas quartas de final.

Depois do torneio disputado nos Estados Unidos, ele passou por uma cirurgia na perna direita. Já são nove meses de recuperação, que é tratada pelo clube com muita cautela, especialmente nessa fase final, quando, no ano passado, ele voltou a sentir dores.

Contratado por cerca de R$ 120 milhões, no início de 2025, Paulinho disputou apenas 16 jogos com a camisa do Palmeiras. Ele marcou três gols e deu duas assistências.

Além da expectativa pelo retorno do atacante, o Palmeiras também espera contar com Jefté até o fim do mês. O lateral-esquerdo, que está em transição física após lesão muscular na coxa direita, treinou com o grupo em parte do treinamento desta terça-feira.

A atividade ficou marcada por um treino tático no início e, depois, o elenco realizou trabalhos de ataque contra defesa em campo reduzido.

O Palmeiras terá outras duas atividades antes do jogo contra a Jacuipense. Vale lembrar que o Verdão iniciará a campanha na Copa do Brasil como mandante.

*Com informações do ge