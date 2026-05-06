Sandra Valéria é pré-candidata a deputada estadual 

Aos 57 anos, uma das mais aguerridas defensoras da causa animal em Votuporanga, pretende disputar uma cadeira na Alesp pelo Solidariedade.

Mais um nome conhecido em Votuporanga/SP coloca-se como pré-candidata a deputada estadual nas eleições 2026: trata-se da defensora da causa animal, Sandra Valéria (Solidariedade).

Aos 57 anos, Sandra Valéria é personagem de diversas matérias jornalísticas, inclusive do Diário, retratando seus mais de 20 anos de dedicação ininterruptos à causa, além da dureza dos desafios enfrentados na proteção animal.

A consolidação da pré-candidatura a deputada estadual de Sandra Valéria veio com o endosso de peso do presidente municipal do Solidariedade de Votuporanga, Christian Nakabashi, em aliança com o presidente estadual e pré-candidato a deputado federal, Alexandre Pereira.

O que diferencia o nome de Sandra no cenário atual é a sua trajetória. Moradora da zona rural, ela mantém e gerencia, sem qualquer remuneração e de forma solitária o Abrigo dos Focinhos, garantindo a vida de cerca de 200 cães.

“O reconhecimento da dedicação da Sandra Valéria não é de hoje. É uma luta pura e incansável. A causa animal precisa de ação, não de discurso, e ela vive essa realidade no sol e na chuva”, afirmou Christian Nakabashi.

De acordo com o Partido Solidariedade, o eleitorado paulista clama por representantes autênticos. A dobradinha estruturada com Alexandre Pereira visa dar projeção máxima a essa vivência: “Ela dá a vida e briga com unhas e dentes pelos animais, sem enrolação. Enxergamos nela uma força estadual gigante e uma chance real de eleição, pois ela é a voz autêntica que faltava para transformar a proteção animal em política pública séria”, conclui Nakabashi.