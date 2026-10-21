Saev conclui nova etapa do desassoreamento da Represa Municipal 

Intervenção retirou 18 mil m³ de sedimentos acumulados nas margens do reservatório, principal manancial de captação de água de Votuporanga.

A Saev Ambiental concluiu mais uma etapa das obras de desassoreamento da Represa Municipal “Prefeito Luiz Garcia de Haro”, em Votuporanga, com a retirada de 18 mil metros cúbicos de sedimentos. Executada pela SP Águas, por meio do Programa Rios Vivos, a intervenção recebeu investimento de R$ 1,8 milhão nesta fase e integra um conjunto de ações voltadas à recuperação da capacidade de armazenamento do principal manancial de captação de água do município.

Os trabalhos envolveram a limpeza e a retirada de sedimentos acumulados nas margens da represa, em uma extensão de aproximadamente 1,2 mil metros. A operação contou com profissionais e equipamentos especializados para remover os materiais depositados ao longo das margens.

“A conclusão de mais essa etapa representa um avanço importante na recuperação da represa, um trabalho aguardado há anos e fundamental para o futuro do abastecimento da cidade. Estamos recuperando a capacidade de armazenamento do manancial e fortalecendo a estrutura de captação de água para a população”, afirma o superintendente da Saev Ambiental, Osvaldo Carvalho.

A articulação do prefeito Jorge Seba (PSD) junto ao Governo do Estado é importante para viabilizar a continuidade das intervenções na Represa Municipal, por meio do Programa Rios Vivos. A parceria entre o município e o Estado permite direcionar investimentos para a recuperação do manancial, sem custos para a Prefeitura e para a Saev Ambiental nesta etapa, e reforça a busca por novos recursos para ampliar o desassoreamento e contribuir para a segurança hídrica de Votuporanga.

“A recuperação da Represa Municipal é um investimento no futuro de Votuporanga e na segurança hídrica da nossa população. Temos trabalhado em parceria com o Governo do Estado para viabilizar melhorias importantes como essa e vamos continuar buscando recursos e novas etapas do desassoreamento, para ampliar a capacidade de armazenamento do manancial e fortalecer o abastecimento da cidade”, afirma o prefeito Jorge Seba.

O Programa Rios Vivos, do Governo do Estado de São Paulo, segue em andamento, e a Saev Ambiental espera que Votuporanga continue sendo contemplada com novos investimentos para dar sequência ao desassoreamento da Represa Municipal. A continuidade dos trabalhos é importante para ampliar a capacidade de armazenamento do reservatório e fortalecer a segurança hídrica do município.

Perda de capacidade

Desde a inauguração, em 1970, a Represa Municipal perdeu capacidade de armazenamento gradualmente, em razão do acúmulo de sedimentos provocado por processos naturais e pela ação humana. Segundo estudo batimétrico realizado pela Saev Ambiental em 2021, o reservatório, que originalmente comportava 906.781,20 metros cúbicos de água, apresentava capacidade estimada de 332.540,70 metros cúbicos.

As obras foram divididas em diferentes etapas. Em uma fase concluída em maio de 2025, aproximadamente 44 mil metros cúbicos de sedimentos foram retirados da área a montante da represa. O serviço contou com duas escavadeiras hidráulicas, embarcação, barco rebocador, balsa e três caminhões disponibilizados pelo Programa Rios Vivos.

A etapa que contemplou Votuporanga e Américo de Campos recebeu investimento de R$ 2,9 milhões, sem custos para a Prefeitura ou para a Saev Ambiental.

Parque da Represa

Além das obras de desassoreamento, a área do entorno da Represa Municipal também deve passar por uma requalificação. A Prefeitura de Votuporanga publicou edital para as obras do Parque da Represa, no Jardim Eulália, com orçamento previsto de R$ 3,56 milhões. O projeto prevê a implantação de ciclovia, novos passeios, playground, academia ao ar livre, áreas de convivência, paisagismo e mobiliário urbano. Do total previsto, R$ 2,48 milhões são provenientes do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, e o restante será custeado pelo município. A iniciativa busca modernizar a estrutura do parque e ampliar as opções de lazer, esporte e convivência para a população.