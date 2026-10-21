Cartório Eleitoral orienta eleitores: locais de votação seguem os mesmos no segundo turno 

Votação acontece neste domingo (25), das 8h às 17h; eleitor deve comparecer ao mesmo local utilizado no primeiro turno e apresentar documento oficial com foto.

O Cartório Eleitoral de Votuporanga orienta os eleitores dos municípios atendidos pela 147ª Zona Eleitoral a conferirem antecipadamente seus dados eleitorais para o segundo turno das Eleições 2026, marcado para este domingo (25.out). A votação será realizada das 8h às 17h.

De acordo com a Justiça Eleitoral, os locais de votação permanecem os mesmos utilizados no primeiro turno. A recomendação é que os eleitores confirmem previamente o endereço, a zona e a seção eleitoral para evitar transtornos no dia da votação.

Em entrevista ao Diário de Votuporanga, o chefe do Cartório Eleitoral, Robson de Oliveira, tranquilizou os moradores dos municípios da região: “Nos municípios atendidos aqui pela Zona 147, que são Votuporanga, Parisi, Álvares Florence e Valentim Gentil, nós não tivemos nenhuma alteração de local de votação. Podem ficar todos tranquilos, os mesmos locais onde vocês votaram no primeiro turno, vocês votarão no segundo turno”, afirmou.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou pelos canais digitais da Justiça Eleitoral disponíveis no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No site, o eleitor encontra a opção “Onde Votar”, além dos serviços de Autoatendimento Eleitoral e do assistente virtual ChatVote.

No dia da eleição, será obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto. São aceitos RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteira de trabalho física e outros documentos oficiais de identificação.

O aplicativo e-Título também poderá ser utilizado como documento de identificação, desde que contenha a fotografia do eleitor. Já o título eleitoral impresso não é obrigatório para votar.

A orientação da Justiça Eleitoral é que os eleitores utilizem os canais oficiais para esclarecer dúvidas e confirmar suas informações antes de sair de casa, garantindo mais tranquilidade e agilidade no deslocamento até a seção eleitoral.