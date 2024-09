Saev Ambiental realiza reunião com representantes de imobiliárias 

Na ocasião, servidores do Departamento Ambiental e Comercial apresentaram também o Aplicativo Agência Digital, disponível gratuitamente para usuários Android e IOS.

A Saev Ambiental de Votuporanga realizou uma reunião com representantes de imobiliárias do município para apresentar melhorias nos serviços de comunicação e relacionamento com clientes da autarquia. Na ocasião, o chefe de departamento comercial, Elierverson Zanfolin, e a chefe de departamento de meio ambiente, Elizabeth Rodrigues, apresentaram também o Aplicativo Agência Digital, disponível gratuitamente para usuários Android e IOS, no qual os clientes em geral também podem ter acesso a serviços como, por exemplo, emissão de segunda via de conta de água, consulta de débitos, entre outros.

A iniciativa tem o intuito de facilitar o acesso às contas de água dos imóveis particulares que estão sob responsabilidade das imobiliárias. Além disso, outros assuntos como dúvidas sobre multas, podas e supressão de árvores, também foram tratados.

Outro ponto positivo com a implantação é o controle e diminuição da inadimplência. A ferramenta está disponível para desburocratizar o sistema e facilitar o trâmite de documentação, tendo em vista que, com as recentes mudanças na Lei Geral de Proteção de Dados, as imobiliárias passaram a ficar impossibilitadas de pedir segunda via e consulta de débitos de terceiros.

