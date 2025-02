CAV enfrenta o São José pelo Paulistão A2 

Duelo válido pela sétima rodada do estadual ocorre nesta quarta-feira (5), às 20h, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos/SP.

O Clube Atlético Votuporanguense embarcou na manhã desta terça-feira (4.fev), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, para o duelo desta quarta (5), às 20h, contra o São José, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos/SP.

O CAV vem de vitória em casa, diante do Capivariano por 2 a 1, com gols de Vinícius Bala e Orlando Júnior. Por falar em Bala, o atacante é o artilheiro da equipe na temporada com dois gols, seguido por Orlando Júnior, Derick e Borech com um gol cada.

Desde o duelo contra o Capivariano, o Votuporanguense não conseguiu treinar com bola em campo, em parte, em decorrência das chuvas. Por outro lado, foi possível aproveitar o tempo para intensificar a preparação física e a recuperação dos atletas.

Para esse jogo, a comissão técnica liderada pelo treinador Rogério Corrêa terá que lidar apenas com a ausência de Jefinho, que está no Departamento Médico. Contudo, contará com a volta do zagueiro Amorim, que cumpriu suspensão por cartões amarelos na última rodada e volta a ficar à disposição.

Embalado por duas vitórias consecutivas, o CAV abre uma sequência de dois compromissos fora de seus domínios, uma vez que, voltando de São José dos Campos, embarcará para Presidente Prudente, quando no próximo sábado (8), às 16h, enfrentará o Grêmio Prudente, no Estádio Paulo Constantino.

Já o São José, vem de empate com o Ituano por 1 a 1, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. No duelo, os donos da casa saíram na frente, mas a Águia do Vale buscou a igualdade no placar. O resultado deixou o São José na 6ª colocação na tabela com nove pontos, dois a mais que a Pantera Alvinegra que aparece na 11ª posição com 7.

De olho em São José x Votuporanguense, a Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Leonardo Delfino de Abreu Lima e os assistentes: Enderson Emanoel Turbiani da Silva e Veridiana Contiliani Bisco; já Adeli Mara Monteiro atuará como 4ª árbitra e Cleber Luis Paulino será o analista de vídeo