Revitalização da Av. Emílio Arroyo Hernandes segue com três frentes de trabalho 

Equipes atuam na construção do calçamento, vagas de estacionamento nos canteiros centrais e também na troca do sistema das instalações elétricas. Até o momento, mais de R$ 13 milhões estão sendo investidos.

A obra de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes segue em ritmo intenso. Três frentes de trabalho atuam no decorrer do trecho com ações voltadas para construção do calçamento, das vagas de estacionamento nos canteiros centrais e também na troca do sistema de instalações elétricas.

O prefeito Jorge Seba (PSD) visitou a obra na segunda-feira (1º.jul), acompanhado de equipe técnica, e conferiu o andamento dos trabalhos. “Esta avenida está passando por um processo de transformação e vai ficar muito bonita e funcional. Vamos ampliar em cerca de 50% a quantidade de vagas de estacionamento e também melhorar o espaço voltado para pedestres. É uma obra muito importante para impulsionar o comércio da região norte”.

Até o momento, mais de R$ 13 milhões estão sendo investidos com recursos do Município e também com emendas dos deputados Carlão Pignatari, Geninho Zuliani, Fausto Pinato e da senadora Mara Gabrilli.

“A ideia é proporcionar segurança, conforto, mobilidade e acessibilidade a todos, pedestres e motoristas”, explicou a secretária de Planejamento Urbano e Habitação, Tássia Coleta.