Região de Votuporanga terá representantes na Feira do Empreendedor do Sebrae-SP 

A Feira do Empreendedor 2024 (FE24), promovida pelo Sebrae-SP, será palco para a exibição de iniciativas públicas e consórcios intermunicipais da região de Votuporanga. O evento, que ocorrerá de 11 a 14 de outubro no São Paulo Expo, contará com a participação de sete expositores da região, trazendo uma amostra da diversidade econômica e inovação local.

Entre os confirmados para representar a região na feira estão as prefeituras de Jales, Indiaporã, Magda e Santa Clara d’Oeste, bem como os consórcios Congrapar (Consórcio Intermunicipal Rio Grande Paraná), Cotimarg (Consórcio de Turismo da Região Turística Maravilhas do Rio Grande) e a AMA (Associação dos Municípios da Araraquarense), que, juntos, representam mais de 150 municípios.

“A participação dessas organizações evidencia a força e a diversidade econômica da nossa região. Esses expositores vão mostrar como os pequenos municípios também podem inovar e crescer com o apoio de parcerias estratégicas no maior evento de empreendedorismo na América Latina”, disse o gerente regional do Sebrae-SP Marcos José Amâncio.

Missões

Para promover maior inserção dos empresários do interior paulista no evento, o Sebrae-SP, por meio do seu Escritório Regional de Votuporanga, organiza a condução de 15 ônibus gratuitos, partindo de diferentes cidades da região, como Votuporanga, Jales, Fernandópolis, Ouroeste e Indiaporã. A expectativa é que a ação conecte centenas de empreendedores da região com novas oportunidades de capacitação e negócios.

O evento oferece um ambiente de aprendizado e networking único para quem busca expandir seu negócio ou até mesmo iniciar uma jornada no mundo do empreendedorismo. “A Feira do Empreendedor é um espaço de encontro com o futuro, de renovação de ideias e fortalecimento das redes empresariais”, completou Marcos Amâncio.

FE 24

O evento deste ano promete superar a edição de 2023, que contou com mais de 116 mil visitantes e movimentou R$ 408 milhões em negócios. Em 2024, a expectativa é que mais de 120 mil pessoas passem pelo São Paulo Expo, atraídas por uma programação que inclui 17 arenas temáticas, com foco em inovação, marketing, sustentabilidade, educação financeira e outros temas cruciais para o desenvolvimento empresarial.

A Feira do Empreendedor se consolidou como uma plataforma de soluções para os desafios diários enfrentados pelos pequenos e médios empresários brasileiros. Em meio às rápidas transformações do cenário econômico, eventos como este se mostram indispensáveis para quem busca inovação e novas perspectivas.

“Eventos como esse são fundamentais para a reciclagem de ideias e a abertura de novas portas para os negócios”, explicou o gerente.

Carbono neutro

A neutralização de carbono envolve compensar as emissões de gases do efeito estufa. O Sebrae-SP está muito preocupado com a sustentabilidade do planeta. Por isso, na FE24, a neutralização de carbono abrangerá o consumo de energia, os deslocamentos e a gestão de resíduos durante as três fases do evento: montagem, realização e desmontagem.

