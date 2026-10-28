CAV conhece fórmula da Série A2 e intensifica preparação para 2027 

Conselho Técnico da Federação Paulista (FPF) definiu formato da competição, que terá início em 17 de janeiro e volta a contar com mata-mata a partir das quartas de final.

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) participou nesta quarta-feira (28.out) do Conselho Técnico da Série A2 do Campeonato Paulista de 2027, realizado na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), em São Paulo. O encontro definiu o calendário e o regulamento da competição, que começará em 17 de janeiro e terá término previsto para 12 de maio.

Representado pelo presidente Edilberto Fiorentino, o Caskinha, o Votuporanguense acompanhou a definição da principal novidade para a próxima temporada: o retorno do sistema de mata-mata a partir das quartas de final, substituindo os quadrangulares utilizados na edição anterior.

Na primeira fase, os 16 clubes se enfrentarão em turno único, totalizando 15 rodadas. Os oito melhores avançam às quartas de final e os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A3.

Os confrontos eliminatórios serão disputados em jogos de ida e volta, com decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Os dois finalistas garantirão o acesso à Série A1 de 2028.

A decisão do campeonato acontecerá em duas partidas, marcadas para 5 e 12 de maio de 2027, quando será conhecido o campeão da competição.

Planejamento para buscar o acesso

Após a reunião, Caskinha destacou que o clube trabalha na montagem do elenco para uma competição considerada uma das mais equilibradas dos últimos anos: “Sabemos que teremos uma Série A2 muito forte em 2027. Estamos trabalhando com responsabilidade para montar uma equipe competitiva e representar bem o Votuporanguense”, afirmou.

O dirigente também ressaltou que a diretoria segue em negociações para definição do elenco que será comandado pelo técnico Marcus Viola.

Apresentação do elenco

O início da pré-temporada do CAV está marcado para 27 de novembro, na Arena Plínio Marin. A data também marcará a apresentação oficial dos jogadores para a disputa da Série A2.

A edição de 2027 reunirá algumas das camisas mais tradicionais do futebol paulista. Entre os 16 participantes estarão Ponte Preta e Velo Clube, rebaixados da Série A1, além dos promovidos Marília e Portuguesa Santista.

Completam a lista Água Santa, Inter de Limeira, Ituano, Linense, Monte Azul, Oeste, Santo André, São José, Sertãozinho, Taubaté, XV de Piracicaba e o Votuporanguense.