Ainda sem Memphis, Corinthians se prepara para enfrentar o Flamengo 

Atacante holandês continua em tratamento para edema na coxa, enquanto técnico Dorival Júnior faz testes para decidir a equipe para a partida de domingo.

O Corinthians realizou, nesta quinta-feira, o primeiro treino tático na preparação para o jogo contra o Flamengo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior fez testes para o confronto deste domingo, às 20h30, na Neo Química Arena.

O elenco iniciou o dia no CT Joaquim Grava com uma atividade de força na academia e, depois do aquecimento, fez um exercício tático coletivo.

Segundo divulgado pela assessoria de imprensa do clube, o treinador corintiano aproveitou a ação para realizar testes na formação da equipe.

Na sequência, os jogadores foram separados em dois grupos para trabalhos específicos setoriais.

O treino não contou com a participação de Memphis Depay. O atacante holandês segue em tratamento de um edema (inchaço) no músculo posterior da coxa direita, sofrido no último dia 10 de setembro, em partida contra o Athletico, pela Copa do Brasil.

O departamento médico do Timão trata o caso de Memphis com extrema cautela. Para não agravar o problema muscular, cogita não liberá-lo para a partida de domingo.

O meia Charles, assim como Memphis, continua em tratamento devido a dores no joelho direito. Os meias André Carrillo e Rodrigo Garro são desfalques certos.

Só restam mais dois dias de atividades no CT antes do confronto contra o Flamengo, o líder do Brasileirão.

O Corinthians está na 10ª colocação, com 29 pontos – frutos de sete vitórias, oito empates e nove derrotas, a última delas sofrida para o Sport, no domingo passado.

*Com informações do ge