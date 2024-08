Rede elétrica: Queimadas prejudicam mais de 30 mil clientes no primeiro semestre do ano

De janeiro a julho, foram registradas 132 ocorrências, número três vezes maior do que no

mesmo período do ano passado.

A falta de chuva em grande parte do Estado de São Paulo, aumenta o número de casos de incêndio e, consequentemente, as ocorrências na rede elétrica. A Neoenergia Elektro identificou que mais de 30 mil unidades consumidoras foram prejudicadas por queimadas no primeiro semestre deste ano, em 132 ocorrências. O número de clientes afetados é mais de três vezes que o mesmo período do ano passado, quando pouco mais de 8,5 mil clientes tiveram o serviço interrompido.

Só no município de Santa Mercedes, 2.550 clientes tiveram o fornecimento interrompido em função de seis ocorrências que prejudicaram o sistema elétrico da companhia.

Apesar dos números significativos no primeiro semestre, a tendência é que as queimadas se intensifiquem até o início do período chuvoso – que começa em outubro – em função

das altas temperaturas médias associadas à baixa umidade.

Medidas Preventivas

Para reduzir o número de ocorrências provocados por queimadas e conscientizar a população sobre os riscos dessa prática, a Neoenergia Elektro reforça constantemente orientações que podem reduzir o impacto aos seus clientes. A concessionária ressalta que a prevenção de incêndios é responsabilidade de todos. Ao adotar medidas de segurança, é possível evitar acidentes e preservar o meio ambiente. A empresa destaca algumas orientações importantes: