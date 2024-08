Oncologia Pediátrica do HCM de Rio Preto recebe melhor avaliação entre os hospitais brasileiros parceiros do Instituto Ronald McDonald

Instituto Ronald McDonald atua há 25 anos na promoção da saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e seus familiares com o objetivo de aumentar as chances de cura do câncer infanto-juvenil no Brasil. O anúncio foi feito durante a visita da superintendência do IRM ao HCM, na manhã desta terça-feira (6).

O setor de Oncologia Pediátrica do Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto, ligado à Fundação Faculdade de Medicina de Rio Preto (Funfarme), recebeu o maior nível de avaliação dos hospitais parceiros do Instituto Ronald McDonald (IRM), que atua há 25 anos na promoção da saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e seus familiares com o objetivo de aumentar as chances de cura do câncer infanto-juvenil no Brasil.

O anúncio foi feito durante a visita da superintendência do IRM ao HCM, na manhã desta terça-feira (6.ago). “Dos hospitais da nossa rede, o setor de oncologia do HCM ficou com a maior nota do nosso ranking. A classificação usa três níveis de avaliação e o hospital está no maior nível, junto a outras instituições muito importantes do país”, citou a responsável pelo Programa de Atenção Integral do Instituto Ronald McDonald, Paula de Carvalho Neves.

A avaliação levou em conta aspectos como qualidade no tratamento oncológico, execução dos projetos e transparência durante os 13 projetos desenvolvidos na parceria do McDia Feliz com o HCM. “Pra gente é muita felicidade entender que os recursos que utilizados no HCM são bem aferidos nas prestações de contas, nos relatórios, nos prazos que instituição cumpre, e que além disso oferece bons serviços, bom tratamento mediante a classificação da nossa comissão cientifica e oferece uma boa cobertura aos pacientes”, completa a responsável do programa.

“Hoje é um dia muito feliz, pois recebemos esse anúncio tão importante para a instituição, fruto de uma parceria que completa 25 anos e que permitiu muitas melhorias no nosso serviço, como a que inauguramos hoje. Trabalhar com oncologia não é apenas preparar uma quimioterapia, é transformar uma vida. E essas parcerias grandes que a Funfarme faz com grandes institutos, como o IRM, é o que nos dá sustento para continuarmos a levar essa medicina de qualidade e excelência”, disse o diretor executivo da Funfarme, Dr. Jorge Fares.

“O setor de oncologia do HCM estar no melhor nível de classificação pelo Instituto Ronald McDonald, junto com outras maiores instituições do pais, é motivo de muito orgulho para nós, pois representa o resultado de um trabalho muito sério que fazemos. Receber esse reconhecimento nos engrandece e nos alegra muito, porque sabemos o que isso significa e que estamos prestando o melhor atendimento possível aos nossos pacientes”, disse o diretor administrativo do HCM, Dr. Antônio Soares.

Durante a visita, foi inaugurado também o projeto “Espaços lúdicos, o brincar como efeito terapêutico”, ambientes decorados no hospital com o objetivo de unir a brincadeira e o tratamento contra câncer, projeto concluído pela arrecadação da edição de 2022 do McDia Feliz, que contabilizou 163 mil reais. A doação foi revertida na estruturação de uma sala de infusão de quimioterapia e no aperfeiçoamento da brinquedoteca, que abriga os pequenos pacientes enquanto aguardam procedimentos ou consultas.

“Gostaria de parabenizar a todos da Funfarme pelo excelente trabalho. Que esse novo espaço que inauguramos hoje, seja mais um grande passo importante para chegarmos ao nosso sonho de transformar o cenário do câncer infanto-juvenil no Brasil”, disse o fundador e superintendente do Instituto Ronald McDonald (IRM), Francisco Neves, durante a visita guiada às novas instalações.

Durante a cerimônia de inauguração foram entregues ainda desenhos feitos pelas crianças em tratamento oncológico do HCM para os representantes do McDonald’s. “Tudo que eu tenho na vida foi conquistado com muita batalha. Hoje, busco retribuir tudo o que conquistei, deixar um legado, alguma coisa que eu possa passar para pessoas que precisam da nossa ajuda. Ver que há vários anos atrás, quando conheci o serviço de Oncologia, que na época estava começando, e o tanto que cresceu, com a ajuda dessa parceria, é uma satisfação muito grande. Saber que posso ajudar pessoas como a Deyse, que me entregou o desenho, é muito gratificante” disse o empresário, parceiro do bem e franqueado do sistema McDonald’s na região de Rio Preto, Rubens Fragoso.

Brincar como efeito terapêutico

Nos espaços recém-inaugurados do setor de oncologia pediátrica do HCM, foram instalados recursos que compreendem todas as faixas etárias, garantindo que haja estimulação adequada para o desenvolvimento infantil. Daniela Barbosa Dias, psicóloga responsável pela Oncologia Pediátrica do HCM, explica que esses espaços lúdicos proporcionam uma experiência mais humanizada tanto para as crianças quanto para os seus acompanhantes.

“É por meio desses recursos que nós conseguimos facilitar a adaptação do paciente ao ambiente hospitalar, proporcionar distração cognitiva, favorecer a interação entre as crianças e permitir a valorização da infância. E isso acaba fazendo com que o ambiente hospitalar seja desmistificado, sendo muitas vezes interpretado como um espaço divertido, acolhedor. A criança começa a ter uma outra visão sobre esse lugar e passa a ter sentimentos positivos quando está aqui, não necessariamente medo ou preocupação em relação aos procedimentos que ela vai ser submetida”, explica.

Parceria que completa 25 anos

A Funfarme é beneficiária do Mc Dia Feliz desde 1999. A partir de então, a renda arrecadada através da venda dos Big Mac’s já se converteu em diversos projetos concluídos para receber, tratar e humanizar os pacientes do Complexo Funfarme, como a ampliação e reforma da casa de apoio, a criação de brinquedotecas, projeto ‘Adote um Leito’, aquisição de equipamentos e custeio do ambiente hospitalar e humanização de espaços. Até 2023, o IRM doou R$856.194,19 para realização destes projetos.

Venda de Tickets

Instituição beneficiada pelo McDia Feliz 2024, o Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto iniciou a venda antecipada dos tíquetes da 36ª edição da campanha, uma das maiores ações de mobilização em prol da saúde e educação de crianças e jovens do Brasil. Neste ano, o McDia Feliz será no dia 24 de agosto com a venda antecipada dos tíquetes do Big Mac já disponíveis no setor de Alianças Estratégicas da Funfarme, pelo valor de R$ 19. Informações pelos WhatsApp (17) 996336438 –Adma e (17) 997197709 – Natália.

Alianças Estratégicas

Para ajudar no custeio e manutenção dessa medicina de alta performance, driblar a crise econômica do país e a redução de recursos e investimentos no SUS, o Hospital da Criança e Maternidade (HCM) conta com o departamento de Captação de Recursos da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), o Alianças Estratégicas. O setor é responsável por firmar parcerias com empresas, instituições privadas, pessoas físicas, parlamentares e políticos das esferas municipal, estadual e federal para obter suporte financeiro para investir em atendimento médico a quem precisa, transformando cada centavo em saúde para a região de Rio Preto.