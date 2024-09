OAB Votuporanga realiza Jantar da Advocacia

Para comemorar o Dia do Advogado, ocorrido dia 11 de agosto, a OAB Subseção Votuporanga organizou um jantar à classe, que esteve presente com seus familiares. O evento aconteceu na sede do Sindicato Rural no último dia 16 e reuniu um expressivo número de filiados.

A entidade, que é presidida pelo Dr. Adelino Ferrari, esteve presente com sua diretoria e equipe de colaboradores. Veja as fotos:

Dra. Elaine Akita com o marido Cristiano B. Fernandes, o filho Enzo Akita Fernandes e a namorada Júlia, além da equipe de trabalho do seu escritório e familiares

A advogada Ana Paula Nogueira Stefaneli com a filha Joana e o marido Sandro Rajuna

Dr. Bruno Franhan e a esposa Caroline

Dr. Edgard Pagliarani Sampaio com a esposa Célia Cristina Gonçalez Rodrigues Sampaio e o neto Caio Santana Sampaio

Dr. Glauber Lopes e a esposa Letícia

Dr. Thiago Caproni e a esposa Juliana