Amigão Supermercados prepara atrações de Natal para Votuporanga

Rede faz tradicional decoração de Natal em árvore na Praça Matriz, abre espaço Instagramável em loja e promove Chegada do Papai Noel.

A chegada da rede Amigão Supermercados em Votuporanga promete agitar a cidade e região. Além da esperada inauguração, que contará com muitas ofertas, novos produtos e serviços exclusivos, a marca promoverá diversas atrações natalinas para toda a família.

Após alguns anos, a tradicional árvore da Praça Matriz (em frente à loja Amigão) volta a ser iluminada com enfeites natalinos. “A decoração de Natal desta árvore foi muita significativa para a população Votuporanguense, então retomamos este projeto como forma de presentear a cidade, que tem nos recebido tão bem”, afirma Thiago Donald, Diretor de Marketing da Companhia. A iluminação será inaugurada dia 05 de dezembro e promete ser um dos melhores pontos de Natal da cidade para registro de foto no clima natalino.

O espaço para a produção de uma boa “selfie” num cenário de Natal também estará garantido dentro da loja. A partir do dia 12 de dezembro, data da inauguração, o Amigão Supermercados abrirá um “Espaço Instagramável” na unidade em frente à Praça Matriz. O ambiente será uma cortina divertida toda decorada com o tema natalino, onde o público pode tirar foto gratuitamente e postar em suas redes sociais com a hashtag #NatalNoAmigão.

E tem mais: também no dia 12 de dezembro a loja contará com a presença do tão esperado Papai Noel. O bom velhinho chegará na unidade do centro, onde estará disponível para a tradicional foto de Natal. Ele circulará entre as duas lojas Amigão até o dia 24 de dezembro, das 13h às 19h.