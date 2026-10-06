Rastreamento de celular furtado leva PM a suspeito em Votuporanga 

Aparelho foi localizado e recuperado pela Polícia Militar; homem foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.

Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira (5.out), após a Polícia Militar localizar um celular furtado em Votuporanga/SP.

Segundo a PM, as equipes utilizaram informações fornecidas pelo sistema de rastreamento do aparelho para localizar o suspeito e recuperar o telefone.

O homem foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes de Votuporanga, onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.