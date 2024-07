CAV se prepara e abre venda de ingressos para enfrentar o Mirassol 

O duelo que ocorre na próxima segunda-feira (29), às 19h, na Arena Plínio Marin, pode garantir a classificação antecipada do Pantera Alvinegro para as oitavas de final da Copa Paulista.

O Clube Atlético Votuporanguense se prepara para o duelo contra o Mirassol, na próxima segunda-feira (29.jul), às 19h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, pela sétima rodada da Copa Paulista Sicredi 2024. O jogo pode garantir a classificação antecipada do Pantera Alvinegro para as oitavas de final.

No primeiro compromisso das equipes pela competição, em Mirassol, o Votuporanguense contou com um golaço de Bady, batendo de quase do meio de campo e encobrindo o goleiro Sidnei, e Vinícius Bala, aproveitando erro na saída de bola adversária, e diante de 263 pagantes, venceu por 2 a 1.

De lá para cá, o Mirassol recebeu ‘reforços’ de atletas do time principal, que disputa a Série B do Brasileirão, assim como o CAV que conta com o retorno de peças importantes, como: Wendel Júnior, campeão do Paulistão A3.

Por falar em Série B do Campeonato Brasileiro, o Mirassol recebe o Operário-PR – do técnico Rafael Guanaes, campeão da Copa Paulista de 2018 com o CAV – neste sábado, às 17h, no Estádio Maião.

O Pantera Alvinegro vem de dois empates, atuando fora de casa, contra o Grêmio Prudente, por 2 a 2, e XV de Jaú, sem gols. A campanha do CAV na temporada, sob comando do técnico Rogério Corrêa é uma das melhores de sua história, e no momento, é o líder do Grupo 1 com 11 pontos, seguido de perto pelo Galo da Comarca, que aparece com 10, na segunda colocação.

“A diretoria do Votuporanguense convida todos os torcedores a comparecerem e apoiarem o time neste importante duelo. Sua presença será fundamental para incentivar os jogadores em busca da vitória”, afirma o clube em comunicado à imprensa.

Ingressos

Os valores das entradas para o duelo na Arena Plínio Marin variam: Setor 1 (arquibancada coberta): R$ 30; Setor 2 (geral): R$ 15; e Setor 3 (visitante): R$ 15.

Além das bilheterias da Arena, os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela internet no site Guichê Web ou em pontos de vendas espalhados por Votuporanga: Bar Seu Caneco, Auto Posto Flor de Lis, Polysport e Polizeli Parafusos.