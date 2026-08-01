Quem roubou a vaga da Ana?

Se você perguntar para a Ana, talvez a resposta venha na ponta da língua. Foi a empresa. Foi a gerente. Foi a sorte. Foi a falta de oportunidade. Mas, antes de apontar um culpado, preciso contar outra parte dessa história.

No mesmo dia em que Ana vestiu o uniforme de empacotadora pela primeira vez, Carla também começou no mesmo supermercado. As duas receberam o mesmo treinamento, o mesmo salário, o mesmo crachá e ouviram as mesmas orientações. Quem olhasse para elas naquele primeiro dia jamais conseguiria imaginar que, dez anos depois, uma seria supervisora da loja e a outra continuaria reclamando que nunca teve uma chance.

Quando o expediente terminava, Ana ia para casa convencida de que trabalhar bem era suficiente para crescer. Carla também ia para casa, mas antes passava em um curso, assistia a uma palestra gratuita, aprendia informática, fazia um treinamento de atendimento ou aceitava ajudar em outro setor da empresa para entender como tudo funcionava. Nem sempre aquilo rendia um aumento. Quase nunca rendia um elogio. Mas rendia algo muito mais valioso: preparo.

Os anos passaram. Carla virou operadora de caixa, depois líder de equipe, encarregada e, mais tarde, supervisora. No dia da promoção, Ana comentou com uma colega: “É sempre a mesma história… escolhem sempre as mesmas pessoas.” Aquela frase ficou na minha cabeça. Porque, vista daquele dia, parecia mesmo uma injustiça. O problema é que promoções não acontecem no dia em que são anunciadas. Elas começam muito antes, quando ninguém está olhando.

Vivemos repetindo que falta mão de obra qualificada. Ao mesmo tempo, nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento. Cursos gratuitos, vídeos, livros, treinamentos, inteligência artificial, podcasts e plataformas inteiras ensinando praticamente qualquer assunto. Nunca foi tão fácil aprender. Ainda assim, muita gente continua esperando que a oportunidade apareça primeiro para só depois decidir se vale a pena se preparar.

É claro que existem empresas injustas, gestores despreparados e profissionais competentes que acabam esquecidos. Isso acontece e seria desonesto negar. Mas também existe uma realidade que incomoda: há pessoas que passam anos fazendo exatamente a mesma coisa e esperam que o tempo, sozinho, as promova. O calendário muda. A função não. O salário não. O conhecimento também não.

O mercado não promove quem mais reclama. Também não promove quem simplesmente “aguentou firme”. O mercado procura quem demonstra estar pronto para resolver problemas maiores. E ninguém se torna essa pessoa por acidente. Crescimento profissional não acontece entre uma segunda-feira e outra. Ele é construído um curso de cada vez, uma leitura de cada vez, uma responsabilidade nova de cada vez.

Então, volto à pergunta do título.

Quem roubou a vaga da Ana?

Talvez ninguém.

Talvez a vaga tenha esperado por anos alguém que estivesse preparada para ocupá-la. E, quando chegou a hora, simplesmente escolheu quem decidiu crescer antes de precisar crescer.

Christiano Guimarães

Empresário, consultor e escritor

@chris_guimaraes

@cpgconsultoria

www.cpgconsultoria.com.br