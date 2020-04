QUARENTENA – João Dado se reúne com ACV e Unifev

Associação apresentou necessidades dos comerciantes e Unifev informou estar preparada para retorno das aulas de maneira segura.

Uma reunião ocorrida na tarde desta quinta-feira entre o prefeito João Dado e os presidentes da Associação Comercial de Votuporanga, Valdeci Merlotti, e da Fundação Educacional de Votuporanga, Celso Penha Vasconcelos. Na ocasião, os representantes das instituições levaram ao Prefeito as necessidades que vem sendo apresentadas em cada área.

Segundo a ACV, a maioria dos estabelecimentos contam com crediário próprio e, além de terem suas vendas suspensas neste período de quarentena, também não estão oferecendo oportunidades dos consumidores quitarem suas parcelas no crediário. “Muitos comerciantes não trabalham com boleto. Precisamos oferecer condições mínimas de saúde financeira para os nossos comerciantes”, explicou o presidente da ACV, que na ocasião estava acompanhado do gerente da gerente da Associação, Vanderlei Junqueira.

“Estamos estudando novas medidas para adotarmos diante do cenário que vivenciamos do Coronavírus em Votuporanga. Tivemos uma reunião do Comitê de Crise e estamos conseguindo manter números que nos permitem uma flexibilização maior para não afetarmos ainda mais a nossa economia local”, disse o Prefeito João Dado.

Unifev

Pela Unifev, o Presidente da Fundação, Celso Penha Vasconcelos, trouxe ao Prefeito João Dado uma discussão sobre a possibilidade de retorno gradativo às aulas presenciais nos cursos superiores, com adoção de medidas necessárias de proteção. “Estamos aguardando ansiosos pela volta à normalidade e estamos preparados para atender nossos alunos e docentes de maneira segura. Sabemos que os cursos de nível superior, por exemplo, são importantes para a comunidade, principalmente os da área da Saúde que contam com alunos em regime de internato e estágios que tanto contribuem com os atendimentos à comunidade”, disse.