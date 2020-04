No relatório elaborado e divulgado na tarde de ontem, a Santa Casa de Votuporanga comunicou a alta após tratamento da COVID-19 do paciente Leandro Binoti, de 32 anos. Ele deu entrada no dia 27 de março, precisou de assistência intensiva, mas ontem foi liberado para voltar para casa. Com a alta de Leandro Binoti o Hospital mantinha ontem, apenas um paciente estável internado em ‘Ala’.