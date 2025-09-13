Quando a folia reencontra suas origens

Após três anos em São José do Rio Preto, maior carnaval do interior paulista volta à Votuporanga, agora com capacidade dobrada, contrapartida social e shows de artistas como Léo Santana, Wesley Safadão e Dennis

@caroline_leidiane

Votuporanga voltou a sorrir como nos tempos em que a folia se confundia com a própria identidade da cidade. O anúncio oficial da volta do OBA Festival para o município, feito nesta quinta-feira (11), em coletiva de imprensa, movimentou autoridades, empresários e convidados em um clima de reencontro e celebração. Criado há 20 anos em Votuporanga, o evento cresceu, amadureceu e ganhou projeção nacional, mas retorna às origens em 2026 com uma estrutura renovada e compromisso social inédito.

Estrutura para 40 mil foliões por noite

De 14 a 16 de fevereiro, o Centro de Eventos “Helder Henrique Galera” se transmutará em berço da festa. O espaço, que recebeu recentemente investimentos em infraestrutura e modernização, está preparado para dobrar a capacidade de público das edições anteriores, chegando a 40 mil pessoas por noite.

Com camarotes empresariais, lounges, front stage com open bar e experiências como tirolesa e tenda universitária, o OBA Festival amplia a proposta de entretenimento e diversidade de público.

A novidade fica por conta da Pista Solidária, criada em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, onde a entrada será beneficente em prol do Fundo Social de Solidariedade. A arrecadação do estacionamento também será revertida para a mesma causa, em atendimento a um pedido da primeira-dama Rose Seba.

Megapalco de grandes atrações

O line-up do OBA 2026 mistura ritmos e estilos que prometem embalar a festa do início ao fim. Entre os nomes já confirmados estão Léo Santana, dono de hits indispensáveis ao Carnaval; Wesley Safadão, um dos maiores fenômenos da música brasileira; e a tradicional Banda Eva, guardiã do axé em essência.

A programação também terá a energia do Turma do Pagode, o balanço contagiante do Monobloco, a irreverência da Kamisa 10, além da batida inconfundível do DJ e produtor Dennis e o funk de MC Hariel. Novas atrações serão anunciadas nas próximas semanas.

Reencontro com as origens

Para o prefeito Jorge Seba, o retorno do OBA é resultado de um trabalho coletivo que envolveu Câmara Municipal, empresários e instituições como a Unifev.

“Foi uma grande conquista. O festival volta à sua casa de origem e traz contrapartidas importantes, como os portões abertos em parte da programação e ações sociais que vão beneficiar entidades do município. Esse movimento reforça Votuporanga como polo de eventos e garante recursos que podem se transformar em políticas públicas”, afirmou ele durante coletiva de imprensa.

Alessandro Possoni, um dos organizadores do festival, reforçou a dimensão simbólica da volta.

“Mesmo quando estivemos em Rio Preto, nunca nos desligamos de Votuporanga. Temos negócios e laços aqui. Agora voltamos com mais bagagem e preparados para oferecer uma experiência ainda melhor. A pista solidária é um gesto para incluir a população e democratizar o acesso à festa”, disse.

Já o deputado estadual Carlão Pignatari destacou o impacto econômico.

“O OBA sempre levou o nome de Votuporanga para além das fronteiras do Estado. O retorno é uma vitória para o comércio, a hotelaria e toda a cadeia de serviços da cidade e região.”

Economia e comércio local

Segundo a Associação Comercial de Votuporanga, a volta do OBA deve impulsionar diretamente setores como hotelaria, bares, restaurantes, moda e beleza.

“O evento gera empregos temporários e renda extra que circula no comércio. Já há prestadores de serviços se preparando, como maquiadores e vendedores de roupas. O clima é de expectativa positiva para todos”, disse Natália De Haro, presidente da entidade.

Formato repaginado e expectativas

O OBA 2026 também chega com mudanças estratégicas. A programação passa a ter três dias de duração – sábado, domingo e segunda-feira – e começa mais cedo, às 17h, para ampliar o tempo de diversão e experiências.

A organização estima o dobro do público registrado em anos anteriores, confirmando o status do festival como um dos maiores eventos culturais e de entretenimento do País.

Para os foliões que já haviam adquirido ingressos para a edição que aconteceria em São José do Rio Preto, a organização informou que o reembolso será feito em até 30 dias pela plataforma Guichê Web.

Uma volta que é também um recomeço

O retorno do OBA a Votuporanga resgata a memória afetiva de uma cidade que cresceu junto com o festival. Para quem já se emocionou nas ruas e avenidas tomadas por trios elétricos, a notícia traz de volta lembranças de um Carnaval que marcou gerações.

Agora, com a força do passado, a maturidade conquistada e a esperança de novos dias de folia, o OBA retorna ao lugar de onde nunca saiu do coração dos votuporanguenses. Como disse o deputado Carlão Pignatari durante a coletiva: “O filho à casa torna.”