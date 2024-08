Punido no TJD-SP, Wantuil Rodrigues desfalca Francana contra o CAV 

Suspenso por 7 jogos, técnico já cumpriu três e só retorna caso a Veterana passe pelo Votuporanguense no mata-mata e chegue à semifinal da Copa Paulista.

O técnico Wantuil Rodrigues desfalcará a Francana nas oitavas de final da Copa Paulista e pode ficar de fora também das quartas, caso a Veterana avance na competição.

O comandante recebeu sete partidas de gancho por ter sido expulso após a derrota de sua equipe para o Monte Azul por 3 a 2, no Estádio José Lancha Filho, em jogo válido pelo Grupo 2 realizado no dia 21 de julho.

Pela súmula do árbitro Herminio Henrique Kuhn Daldem, Wantuil, após a partida teria xingado o meia Pedrinho, do Monte Azul, depois agredido o zagueiro Marlon, também do AMA. Além disso, teria sido desrespeitoso com o trio de arbitragem.

Em julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP), Wantuil foi punido duas vezes no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva” e uma vez no artigo 250 por “praticar ato desleal ou hostil durante a partida”.

A Francana buscou diminuir a pena no TJD, mas não conseguiu. Com isso, o treinador da Veterana, que já cumpriu três jogos de suspensão, contra Barretos, Comercial e Botafogo-SP, ainda precisa pagar mais quatro partidas.

Por isso, o técnico ficará de fora dos dois jogos das oitavas de final contra o Clube Atlético Votuporanguense. Se a equipe avançar, perderá também as quartas. Caso a Francana seja eliminada, Wantuil Rodrigues terá que cumprir as partidas restantes na próxima competição da Federação Paulista de Futebol (FPF) que disputar, no caso, a Série A3 de 2025.

Nas oitavas da Copa Paulista, a Veterana vai medir forças com o Pantera Alvinegro. O primeiro jogo acontece no Lanchão, neste domingo, às 10h30. O time será treinado à beira do campo pelo auxiliar Luis Gustavo Viola.

*Com informações do ge

