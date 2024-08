Incêndios mobilizam Corpo de Bombeiros e pioram a qualidade do ar 

Os focos de incêndios generalizados no município e região criaram uma nuvem de fumaça que cobriu Votuporanga nos últimos dias.

Nos últimos dias o Corpo de Bombeiros de Votuporanga/SP, responsável oficialmente por 14 municípios da região, tem contado com auxílio de equipes de usinas, prefeituras, defesa civil e da população na guerra contra focos de incêndios, principalmente na área rural. A fumaça em conjunto com a fuligem e a baixa umidade relativa do ar vem desafiando o sistema respiratório dos votuporanguenses.

De acordo com um levantamento do Diário, somente nesta quinta-feira (22.ago), o Corpo de Bombeiros, que conta com duas viaturas para enfrentamento desse tipo de ocorrência, atendeu seis chamados contra focos de incêndio, nas cidades de Votuporanga e também Pontes Gestal. Contudo, Valentim Gentil, Américo de Campos, dentre outros municípios vizinhos também registraram intervenções do tipo.

O Corpo de Bombeiros orienta para que os moradores de Votuporanga e toda região se policiem quanto a bitucas de cigarro ou quaisquer outros equipamentos ou iniciativas que possam resultar em focos de incêndio. Uma vez que, a baixa umidade do ar e o vento podem contribuir rapidamente para uma propagação desenfreada.

É aconselhável também que, em caso de incêndio, mantenha a calma e ligue para o Corpo de Bombeiros (193), além de sair imediatamente da área de risco, inclusive fugindo da fumaça que pode causar intoxicação.

Conforme antecipado pelo Diário, desde o início da semana o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil) do Estado de São Paulo havia emitido um alerta de risco elevado de incêndios florestais. A previsão de umidade relativa do ar está abaixo dos 20% e deve se manter assim até o fim de semana.

Outro fator preocupante que contribui para o agravamento da situação é a falta de chuva e, segundo o Climatempo, não existe sequer previsão para os próximos 15 dias – apesar da chegada de uma nova frente fria que deve derrubar as temperaturas.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu algumas orientações para a população nesse período mais quente e seco:

Beba bastante líquido;

Atividades físicas não são recomendadas;

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.

Operação SP Sem Fogo

A Operação SP Sem Fogo, do Governo de São Paulo, está desde junho na fase vermelha, em que as ações de prevenção e combate a focos de incêndio é intensificada. O reforço nas ações ocorre durante o período mais seco do ano, que vai até outubro.

A Operação SP Sem Fogo recomenda para toda a população que sejam adotadas medidas de prevenção contra queimadas e incêndios florestais, tais como:

Não solte balões. Balões que usam fogo podem provocar incêndios florestais;

Evite acender fogueiras, especialmente próximo às matas e florestas;

Não utilizar o fogo para fazer limpeza de terrenos ou queimar lixo;

Faça descarte adequado de seus resíduos;

Faça queima controlada somente quando permitido e com autorização da Cetesb;

Em propriedades rurais, construa e mantenha aceiros limpos para evitar a propagação do fogo, principalmente próximo às estradas e rodovias e às áreas florestais;

Cadastre-se para receber os alertas da Defesa Civil no seu celular. Basta enviar um SMS com o seu CEP para o número 40199.

