Provedores de internet de Votuporanga efetuam limpeza periódica de cabos de fibra óptica nos postes da cidade 

A poluição visual persiste por falta de atuação de outros responsáveis pelos cabos nos postes sobre as vias públicas da cidade. População se queixa do problema, que além do descaso visual pode ocasionar acidentes com veículos e pedestres.

Os provedores locais de Votuporanga se unem para limpeza e retirada dos cabos de fibra óptica dos postes de energia da cidade. A prática de limpeza por parte dos provedores acontece desde 2021, porém, a poluição visual nos postes das vias públicas da cidade ainda é visível. O fato é que a maior parte do volume de cabos pertence a empresas que não participam da ação de retirada e limpeza periódica, fazendo com que o resultado do trabalho por parte dos provedores não demonstre aparente resultado.

Apesar dos esforços para limpeza dos cabos dos provedores locais ocorrerem semanalmente, as grandes operadoras não enviam representantes para limpeza, fazendo com que muitos postes continuem poluindo as vias públicas. Ouve-se falar, muitas vezes, que a poluição visual nos postes da cidade é culpa dos provedores locais, porém, é válido ressaltar que a maioria dos cabos instalados nos postes de energia da cidade não são cabos de fibra óptica, e sim, são cabos metálicos, material que não é utilizado por nenhum provedor local.

Foi constatada também a presença de cabos metálicos de uma empresa inativa, a qual deixou uma quantidade considerável de cabos nos postes, sem manutenção e limpeza periódica por parte dos responsáveis, o que agrava ainda mais a situação. Outros problemas envolvendo os cabos nos postes da cidade, são devido a circulação de caminhões e veículos pesados com carga acima da altura permitida, e com serviços de poda de árvores. Ao trafegarem pela via pública, esses grandes veículos com cargas como piscinas, recicláveis empilhados e até mesmo outros veículos transportados, se chocam com os cabos, o que ocasiona os rompimentos que deixam os fios pendurados e expostos na rede elétrica sobre as vidas públicas da cidade.

Com os serviços de poda de árvores, há também um problema constante com rompimento de cabos durante a realização das podas. Muitos cabos nos postes da cidade são cortados durante a execução das podas, o que gera demandas e esforços de reparo por parte dos provedores para manter a visibilidade da rede óptica e rapidamente restabelecer a conexão de internet da população afetada pelos rompimentos. Também ocorrem situações em que os cabos de instalações antigas que atualmente estão inativos, são cortados também durante a realização dos serviços de poda, e por não estarem em uso, permanecem cortados e pendurados nos postes, agravando ainda mais o problema de poluição visual.