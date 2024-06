Francisco Fernandes Soler falece em Rio Preto

Faleceu neste sábado (22), aos 89 anos, em São José do Rio Preto, o Sr. Francisco Fernandes Soler. Ele deixa a esposa Graça e os filhos Antônio Cesar Zapparoli Fernandes, casado com Rosana e Kleber Francisco Zapparoli Fernandes, casado com Joseane, além de 4 netos e 1 bisneto. Soler, como era conhecido, atualmente residia em Rio Preto, mas foi em Votuporanga que passou boa parte de sua vida, tendo sido, na década de 70, gerente da agência local do Banco do Brasil. Nascido em 6 de outubro de 1934, aposentou-se em abril de 1991. Seu corpo será velado e sepultado neste domingo (23) em local e horário a ser determinado pela família.