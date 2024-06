CAV enfrenta o Corinthians neste domingo 

O duelo válido pela segunda fase do Paulistão sub-17 ocorre às 17h, no Estádio do Canindé, em São Paulo/SP.

O elenco sub-17 do Clube Atlético Votuporanguense volta a campo neste domingo (23.jun), às 17h, contra o Corinthians, no Estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte, mais conhecido como Estádio do Canindé, em São Paulo/SP, pela segunda fase do Campeonato Paulista.

Após uma classificação inédita na primeira fase da competição estadual, o elenco comandado pelo técnico Rilla enfrenta um dos quatro grandes da capital já na abertura da segunda fase.

Ao Diário, o treinador salientou a importância de uma boa preparação: “A expectativa é um jogo histórico, é a primeira vez que a equipe da CAV, na categoria de base, enfrenta a equipe do Corinthians. Sabemos que a camisa do Corinthians tem um peso enorme, o nome Corinthians já fala por si só, vai ser um duelo de Davi contra Golias, no caso, somos o Davi. Estou conversando com os meninos, estamos trabalhando forte para fazermos o melhor possível. Vamos tentar jogar no contra-ataque, é assim que estamos preparando a equipe, vamos jogar no contra-ataque rápido, e, quem sabe, vamos conseguir um resultado surpreendente. Sabemos que será muito difícil, mas nada é impossível, conseguimos uma classificação de maneira inédita, e acredito que temos potencial para realizar grandes jogos e competir”, detalhou o comandante do Pantera Alvinegro.

“Psicologicamente, como eu disse, a gente tem falado muito sobre esse duelo histórico, Davi contra Golias, onde o pequeno teve a oportunidade de vencer um gigante. No futebol a gente sabe que pode acontecer isso também. Então a gente tenta passar a maior confiança possível. Eu, como ex-atleta de futebol profissional, tive algumas experiências em que a gente conseguiu vencer algumas equipes de nome. E é isso que a gente prega para eles no dia a dia. E fazer o melhor, correr com garra, para a gente poder honrar a camisa do CAV, que a gente sabe também que a nossa amada Alvinegra é uma equipe tradicional, para a gente ir lá e poder fazer bonito. Então é o que a gente tem feito, preparado psicologicamente, para que eles possam ter muita confiança, dedicação e correr do começo ao fim. Porque a margem de erro com um time grande é zero”, emendou Rilla.

De malas prontas e em busca de três pontos para a sequência do Paulistão sub-17, o CAV embarca na tarde deste sábado, rumo a capital paulista.

Para comandar esse duelo a FPF (Federação Paulista de Futebol) escalou o árbitro Leonardo Delfino de Abreu Lima que será auxiliado pelos assistentes: Paulo Cesar Modesto e Bruno Henrique Mascarenhas Moura, além do quarto árbitro Christian Almeida Galhardo Siqueira.