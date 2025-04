Prova de força

Atleta votuporanguense é campeão em powerlifting durante evento multiesportivo em São Paulo. Vinícius Lins levantou cargas de até 300 kg e bateu recordes brasileiros

@leidiane_vicente

Os centros de treinamento físico têm aumentado de forma exponencial na última década. Segundo dados de pesquisa elaborada pela Fitness Brasil, o número de estabelecimentos do setor de atividade física quase triplicou em 10 anos, passando de 19.266, em 2014, para 56.833, em 2024.

Em busca de boa forma ou de um corpo saudável e resistente, as pessoas estão mais conscientes sobre a importância no que diz respeito ao bem-estar e na busca por qualidade de vida e longevidade.

A atenção está, não somente no corpo atlético, embora muitas vezes sim, mas também funcional. Por isso, a demanda por musculação e outros treinos estão em voga.

Personal trainer há dois anos, o votuporanguense Vinícius Lins começou a treinar os músculos e a força em 2020, porém somente em 2021 pensou em competições. Atualmente, o atleta coleciona títulos e recordes.

No último dia cinco, ele competiu em São Paulo, no evento multiesportivo Arnold South America, e levou o primeiro lugar em powerlifting (levantamento de peso) na categoria Junior até 82,5 kg. As cargas de peso foram de: 270 kg no agachamento livre, 160 kg no supino reto e 300 kg no levantamento terra.

Além disso, foi campeão overall (reconhecimento de excelência em todas as características estéticas da modalidade) entre os Juniors do campeonato.

Para Vinícius, a rotina de treinos e alimentar é prioridade. De segunda à sexta-feira, passa mais de três horas em treinamento intenso e personalizado na academia. Já a alimentação, é balanceada para manter o peso de 82,5 kg, “de uma maneira onde eu não perca rendimento e evite lesões”, diz ele.

Foi nesse ritmo que o personal trainer bateu diversos recordes. Em powerlifting Junior até 82,5 kg: recorde brasileiro de agachamento livre (270 kg), de levantamento terra (300 kg) e total (730 kg). Enquanto no powerlifting Junior até 90 kg: recorde brasileiro de levantamento terra (282,5 kg). E single lift Junior até 90 kg: levantamento terra (290 kg).

De olho na saúde corporal e no rendimento, Vinícius alerta:

“Tomar cuidado com a alimentação. Não ignorar as dores e sinais que o nosso corpo nos da. E o principal: não treinar fora da preparação proposta”, afirma.

Sobre trenos diários apenas para a manutenção da saúde física e mental, ele sugere o powerlifting.

“Sempre será minha recomendação principal nesse quesito, os três levantamentos trabalhados são o que chamamos de exercícios básicos, pois simulam os movimentos naturais do corpo humano, que são: agachar, empurrar e puxar”, explica.

Praticar atividade física, seja em academia ou ao ar livre, é um ato benéfico tanto para a constituição física quanto para a mente. Isso porque a prática de exercícios promove o aumento de produção de endorfina e serotonina, substâncias químicas responsáveis pela sensação de bem-estar, vitalidade e satisfação.

Todavia, para as pessoas que querem focar em esportes de competição, a disciplina é baseada na dedicação com rigor e sem tempo para desvios de comportamento acerca dos treinos e da alimentação.

“A prioridade de um atleta que quer evoluir é sempre entender onde ele precisa melhorar, sabendo disso ele precisa treinar. O treino sempre será prioridade, você pode ainda sim conciliar com sua vida pessoal, sair com amigos, porém sempre entendendo que isso não pode atrapalhar seu objetivo principal”, expõe o personal sobre a intensidade do foco para quem quer chegar ao topo.

No momento, o atleta não pensa em diversificar nos esportes, apenas continuar e se potencializar. “Pretendo melhorar minhas marcas no powerlifting até onde der”, prioriza Vinícius.