Prorrogado prazo das inscrições para o cursinho preparatório “Regina Nunes”

Prazo foi estendido até o dia 4 de abril e estudantes podem se inscrever on-line.

A Secretaria de Direitos Humanos, vinculada à Prefeitura Municipal de Votuporanga, informa que os estudantes ganharam alguns dias a mais para se inscreverem no cursinho preparatório “Regina Nunes”. Interessados têm até o dia 4 de abril para garantir uma vaga e as inscrições podem ser realizadas por meio do link https://forms.gle/KCqnPwm6sCmREXth8

As aulas serão gratuitas, voltadas para jovens que se enquadram nos critérios de baixa renda e que queiram se preparar para ingressar no Ensino Superior, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e vestibulares. O curso terá duração de seis meses.

Para mais informações ou auxílio com as inscrições, a Secretaria de Direitos Humanos fica na Rua São Paulo, nº 3.741, bairro Patrimônio Velho, telefone (17) 3422-2770, ou pelo e-mail cursinhorenunes@gmail.com

Esta é uma iniciativa voltada para jovens a partir dos 16 anos e é fruto de uma conquista do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN), que conta com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga).

