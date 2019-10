Projetos que serão apreciados na 36ª sessão ordinária desta segunda-feira, dia 14 de outubro de 2019

Projeto de Lei Nº 152/2019 – 16/09/2019; Assunto: DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE RUA JOÃO LOPES; Autoria: WALTER JOSÉ DOS SANTOS (WARTÃO) Projeto de Lei Nº 159/2019 – 07/10/2019; Assunto: DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL JOSÉ SIQUEIRA DE OLIVEIRA; Autoria: MEIDÃO Projeto de Decreto Legislativo Nº 11/2019 – 07/10/2019; Assunto: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE INSÍGNIA DE HONRA AO MÉRITO À SENHORA MARIA CÂNDIDA CORRÊA MOLINA; Autoria: MISSIONÁRIA EDINALVA AZEVEDO

RESUMO:

O Projeto de Lei nº 152/2019, de autoria do Vereador Wartão, denomina de Rua João Lopes – a rua Projetada número 26 localizada no Loteamento Parque Residencial Figueira.

O homenageado nasceu em 1927 e mudou-se para Votuporanga em 1976 para cultivar café, foi proprietário da Máquina de Beneficiamento de Arroz San Remo juntamente com seu filho João Roberto Lopes, católico e muito querido por todos, faleceu em 1994 deixando muitas saudades.

A proposta de número 159 de 2019 – de autoria do Vereador Meidão, denomina de Reserva Ambiental José Siqueira De Oliveira, a atual Área Verde localizada no Loteamento Jardim De Bortole,

O homenageado nasceu em 1920, foi casado com Izaura Américo de Oliveira e com ela teve 10 filhos, veio com sua família pra Votuporanga em 1971, foi trabalhador rural, sempre muito honesto e dedicado, veio a falecer em 2006 deixando muita saudade.

O Projeto de Decreto Legislativo 11/2019 – de autoria da Vereadora Missionária Edinalva Azevedo, presta homenagem á senhora Maria Cândida Corrêa Molina, mulher que presta relevantes serviços à comunidade cristã de Votuporanga.

A homenageada nasceu em 1944 no Córrego Rico em Votuporanga, mudou-se para Fernandópolis quando tinha 2 anos e retornou para nossa cidade com 17 anos, casou-se aos 19 anos, foi professora de Matemática até 1996, quando se aposentou na Escola Uzenir Coelho Zeitune, muito cristã, fundou junto com outras mulheres de diversas denominações evangélicas o “Grupo de Intercessão Unidade”, grupo este que completou 25 anos neste ano de 2019.

